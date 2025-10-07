गोरखपुर में मासूम को दो बार जमीन पर पटका था सौतेला बाप, सिर में गंभीर चोट से हुई मौत
गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक चार वर्षीय बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर चोट लगने से मौत की पुष्टि हुई है। बच्चे की मां ने अपने पति पर हत्या का आरोप लगाया है और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस आरोपी पति की तलाश कर रही है जो घटना के बाद से फरार है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बीआरडी मेडिकल कालेज में भर्ती चार वर्षीय मासूम की इलाज के दौरान मौत हो गई। सोमवार को शव का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें सिर में गंभीर चोट लगने से मौत की पुष्टि हुई है। बस्ती के वाल्टरगंज थाना के पाल टोला ननदापुर निवासी मासूम की मां जानकी ने संतकबीरनगर के खलीलाबाद कोतवाली में तहरीर देकर पति रामकेश पर हत्या का आरोप लगाया है।
पुलिस ने आरोपित की तलाश कर रही है। जानकी ने आरोप लगाया कि 29 सितंबर की शाम उसके पति रामकेश ने तीन हजार रुपये की मांग की। रुपये न होने पर उसने गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान उनका चार वर्षीय बेटा आदर्श खेलकर कमरे में आया तो रामकेश ने उसे भी पीटना शुरू कर दिया।
गुस्से में उसने बेटे को दो बार जमीन पर पटक दिया, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगा। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बेहोश हालत में आदर्श को अस्पताल पहुंचाया।
दो दिन तक एक निजी अस्पताल में इलाज चला, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण परिजन उसे शनिवार को बीआरडी मेडिकल कालेज लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
सोमवार दोपहर करीब दो बजे पीड़िता मेडिकल चौकी पहुंची, जहां पंचनामा की कार्रवाई के बाद शव का पोस्टमार्टम हुआ।
खलीलाबाद कोतवाली पुलिस का कहना है कि मां की तहरीर प्राप्त हो चुकी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उधर, घटना के बाद से आरोपति फरार है, पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।
