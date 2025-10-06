Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP की युवती को बुर्का पहनाकर ले जा रहा था बिहार का युवक, घरवालों ने पकड़कर किया ये हाल

    By Jagran News Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 05:38 PM (IST)

    गोरखपुर के नौसढ़ चौराहे पर एक हिन्दू युवती को बुर्का पहनाकर ले जा रहे मंसूर अली नामक युवक को लोगों ने पकड़ा और पीटा। आरोप है कि युवक ने युवती को शादी का झांसा दिया और उसे अपने साथ ले जा रहा था। युवती के परिजनों को सूचना मिलने पर उन्होंने नौसढ़ में उसे रोक लिया। पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया।

    prefferd source google
    Hero Image
    बुर्का पहनाकर हिंदू युवती को ले जा रहे युवक को पीटा। जागरण

    जागरण संवाददाता, सहजनवा। हिन्दू युवती को बुर्का पहनाकर अपने साथ ले जा रहे बिहार के मंसूर अली को स्थानीय लोगों ने सोमवार को दोपहर नौसढ़ चौराहे पर घेर लिया। आरोपित पर लव जिहाद करने का आरोप लगा पीटकर अधमरा कर दिया। पुलिसकर्मियों ने घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। युवती को परिवार के लोग अपने साथ लेकर चले गए। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिहार के सीवान जिले के निजामपुर टोला निवासी मंसूर अली फोन पर खजनी क्षेत्र की युवती से बात करता था। परिवार की माने तो युवती को उसने अपना नाम अमित बताया था। सोमवार की सुबह मंसूर ने युवती को मिलने के लिए बुलाया।शादी का झांसा देकर उसे अपने साथ लेकर जाने लगा। कोई पहचाने मत इसलिए उसे बुर्का पहना दिया और गांव से नौसढ़ की ओर लेकर निकला। इसी दौरान किसी ने युवती के घरवालों को सूचना दे दी।

    बुर्का हटाते ही फूटा गुस्सा

    कुछ ही देर में परिजन बाइक से नौसढ़ पहुंचे और पासवान ढाला के पास दोनों को रोक लिया। जैसे ही बुर्का हटाया गया, घरवालों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने युवक को पकड़कर सड़क पर पीटना शुरू कर दिया। युवक बार-बार अपनी बेगुनाही की दुहाई देता रहा, लेकिन गुस्साई भीड़ ने उसे अधमरा कर दिया। सूचना मिलने पर नौसढ़ चौकी पुलिस पहुंची और किसी तरह युवक को भीड़ से छुड़ाकर जिला अस्पताल भेजवाया।

    युवकी की हालत गंभीर

    युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने युवती को सुरक्षित घर भेज दिया है।

    प्रभारी निरीक्षक गीडा अश्वनी पांडेय ने बताया, मामले की जानकारी मिली है। घायल युवक का इलाज कराया जा रहा है। अभी तक किसी पक्ष से तहरीर नहीं मिली है, जांच की जा रही है।