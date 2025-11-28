MGNREGA Scam: गोरखपुर मनरेगा में फर्जीवाड़ा, तीन ब्लाकों में जांच के निर्देश

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मनरेगा में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े की शिकायत के बाद लोकपाल मनरेगा ने तीन ब्लाक बांसगांव, उरुवा और गोला में जांच के निर्देश दिए हैं। एक संगठन ने ईमेल के माध्यम से शिकायत भेजकर मास्टर रोल और एनएमएमएस अपलोडिंग में गंभीर धांधली का आरोप लगाया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें