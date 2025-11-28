Language
    MGNREGA Scam: गोरखपुर मनरेगा में फर्जीवाड़ा, तीन ब्लाकों में जांच के निर्देश

    By Arun Chand Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 03:47 PM (IST)

    गोरखपुर में मनरेगा योजना में फर्जीवाड़े की आशंका के चलते तीन ब्लॉकों में जांच के आदेश दिए गए हैं। अनियमितताओं की शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया है। जांच में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और योजना में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों ने जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मनरेगा में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े की शिकायत के बाद लोकपाल मनरेगा ने तीन ब्लाक बांसगांव, उरुवा और गोला में जांच के निर्देश दिए हैं। एक संगठन ने ईमेल के माध्यम से शिकायत भेजकर मास्टर रोल और एनएमएमएस अपलोडिंग में गंभीर धांधली का आरोप लगाया था।

    शिकायत के अनुसार बांसगांव ब्लाक की एक ग्राम पंचायत में एक से नौ नवंबर के बीच 47 फर्जी मास्टर रोल के आधार पर लगभग 90,216 रुपये का भुगतान किया गया। एनएमएमएस पर अलग-अलग नामों पर एक जैसे चेहरे और मिलते-जुलते फोटो अपलोड पाए गए।

    उरुवा ब्लाक की एक ग्राम पंचायत में 9 से 23 नवंबर के बीच 74,340 रुपये का संदिग्ध भुगतान दर्ज हुआ, जहां अनिवार्य दोहरी हाजिरी के स्थान पर केवल एक बार हाजिरी दिखाई गई।

    वहीं गोला ब्लाक की एक पंचायत में 27 अक्टूबर को एक ही कार्यस्थल की समान फोटो को अलग-अलग मास्टर रोल में लगाकर 14,868 रुपये का भुगतान कराया गया।

    शिकायत को गंभीरता से लेते हुए लोकपाल मनरेगा नवीन कुमार ने संबंधित तीनों ब्लाकों के कार्यक्रम अधिकारियों से एक सप्ताह के भीतर जांच कर आख्या तलब की है।