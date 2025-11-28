UGC के कड़े रुख से गोरखपुर विश्वविद्यालय में परीक्षा की देरी पर उठे सवाल, प्रथम सेमेस्टर का फार्म अभी नहीं है पूरा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। समय से परीक्षा सम्पन्न कराने और सत्र को हर हाल में नियमित रखने को लेकर विश्वविद्यालयों पर यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) की कड़े रुख के बाद दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की परीक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठे हैं। सवाल के परिप्रेक्ष्य में जब दैनिक जागरण ने विश्वविद्यालय की व्यवस्था की पड़ताल की तो पाया कि परीक्षा पहले के मुकाबले काफी हद तक नियमित हुई है, बावजूद इसके थोड़ी कमी आज भी देखी जा रही है। शैक्षणिक कैलेंडर में तय तिथि पर विश्वविद्यालय प्रशासन परीक्षा शुरू कराने में सफल नहीं हो सका है। तमाम प्रयास के बाद भी परीक्षा को तय तिथि से नौ दिन बाद शुरू कर सका है।

विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए शैक्षणिक कैलेंडर के मुताबिक विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं 11 नवंबर से शुरू होनी चाहिए थे लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन उसे नौ दिन की देरी यानी 20 नवंबर से संचालित कर सका। इंटरनल नंबर अपलोड करने की प्रक्रिया भी अभी अधूरी है। यही नहीं, प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा तो विषय सेमेस्टर की परीक्षा का हिस्सा भी नहीं बन सकी है। दरअसल प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फार्म अभी पूर्ण नहीं कराए जा सके हैं।

इस परीक्षा में देरी के पीछे की वजह विश्वविद्यालय प्रशासन संबद्ध कालेजों में देर तक चली प्रवेश प्रक्रिया बता रहा है। दबी जुबान से समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण की अनिवार्यता को भी दोषी ठहरा रहा है। उधर विश्वविद्यालय प्रशासन इसे मामूली देरी बता रहा है और शैक्षणिक कैलेंडर में परीक्षा सम्पन्न होने की तिथि 10 दिसंबर तक परीक्षाओं को पूर्ण किए जाने का दावा कर रहा है। बावजूद इसके उसपर प्रक्रियात्मक सवाल यह उठ रहा है कि जब प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाओं को अभी पूरी तरह फार्म ही नहीं भरा सका है तो निर्धारित तिथि से पहले परीक्षा कैसे संभव हो सकेगी?