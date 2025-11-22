DDU News: परीक्षा की तिथि बदली, प्रश्नपत्र के पैकेट पर नहीं हुआ बदलाव
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग से एमकॉम तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा में चूक हुई। छात्रों की मांग पर 22 नवंबर की परीक्षा 28 नवंबर को होनी थी, लेकिन प्रश्नपत्रों पर पुरानी तिथि ही छपी थी। परीक्षा विभाग ने तुरंत सभी केंद्रों को दिशा-निर्देश जारी किए। दूसरे दिन 383 विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। तमाम प्रयास के बाद भी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का परीक्षा विभाग परीक्षा व्यवस्था को त्रुटिहीन नहीं बना पा रहा। विषम सेमेस्टर परीक्षाओं के शुरू होने के साथ ही एक बार फिर चूक सामने आई है। हालांकि समय रहते इसका पता चल गया। प्रकरण एमकाम तृतीय सेमेस्टर के स्ट्रैटजिक मैनेजमेंट के पेपर से जुड़ा है। इसे लेकर परीक्षा विभाग ने सभी परीक्षा केंद्रों को दिशा-निर्देश जारी कर दिया है।
विश्वविद्यालय में समय सारिणी जारी होने के साथ ही एमकाम तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों ने 22 नवंबर को होने वाली परीक्षा की तिथि में बदलाव किए जाने की मांग की थी। छात्रों का कहना था कि 22 नवंबर को बैंकिंग क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षा है। छात्रहित में विश्वविद्यालय प्रशासन ने 22 को होने वाली एमकाम तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 28 नवंबर को कराने का निर्णय ले लिया और 16 नवंबर को परीक्षा विभाग ने संशोधित समय सारिणी जारी कर दी।
शुक्रवार को पता चला कि पेपर कोड (पीजीसीओएम 511एन/ पीजीसीओएम513) स्ट्रैटजिक मैनेजमेंट का पेपर संबंधित केंद्रों पर पहुंच गया है। प्रश्नपत्रों के पैकेट पर परीक्षा की पहले वाली तिथि 22 नवंबर ही दर्ज थी।
इसे देखते हुए एहतियातन सभी केंद्रों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए। इस संबंध में परीक्षा नियंत्रक डा. कुलदीप सिंह ने बताया कि 22 नवंबर को होने वाली परीक्षा की तिथि बदलकर 28 नवंबर कर दी गई है। चूक सामने आने के बाद एहतियातन संबंधित परीक्षा केंद्रों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
383 छात्र-छात्राओं ने छोड़ी परीक्षा
गोरखपुर। विश्वविद्यालय व संबद्ध कालेजों में दूसरे दिन शुक्रवार को विभिन्न विषयों की परीक्षाएं संपन्न हुईं। इनमें 383 छात्र-छात्राओं ने परीक्षा छोड़ दी। अनुपस्थित विद्यार्थियों में 294 छात्राएं व 89 छात्र शामिल रहे। दूसरे दिन की परीक्षा में कुल 3904 छात्र-छात्राएं पंजीकृत थे।
