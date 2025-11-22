DDU News: परीक्षा की तिथि बदली, प्रश्नपत्र के पैकेट पर नहीं हुआ बदलाव

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। तमाम प्रयास के बाद भी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का परीक्षा विभाग परीक्षा व्यवस्था को त्रुटिहीन नहीं बना पा रहा। विषम सेमेस्टर परीक्षाओं के शुरू होने के साथ ही एक बार फिर चूक सामने आई है। हालांकि समय रहते इसका पता चल गया। प्रकरण एमकाम तृतीय सेमेस्टर के स्ट्रैटजिक मैनेजमेंट के पेपर से जुड़ा है। इसे लेकर परीक्षा विभाग ने सभी परीक्षा केंद्रों को दिशा-निर्देश जारी कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विश्वविद्यालय में समय सारिणी जारी होने के साथ ही एमकाम तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों ने 22 नवंबर को होने वाली परीक्षा की तिथि में बदलाव किए जाने की मांग की थी। छात्रों का कहना था कि 22 नवंबर को बैंकिंग क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षा है। छात्रहित में विश्वविद्यालय प्रशासन ने 22 को होने वाली एमकाम तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 28 नवंबर को कराने का निर्णय ले लिया और 16 नवंबर को परीक्षा विभाग ने संशोधित समय सारिणी जारी कर दी।