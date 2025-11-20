DDU Exam: गोरखपुर विश्वविद्यालय में विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं आज से, ऑनलाइन निगरानी में रहेंगे केंद्र
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों में विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। पीजी तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं पहले होंगी, और सभी केंद्र ऑनलाइन निगरानी में रहेंगे। बीए, बीएससी, और बीकॉम जैसे स्नातक पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं 27 नवंबर से शुरू होंगी, जबकि प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं 1 दिसंबर से प्रस्तावित हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में सर्वर की समस्या आई थी, जिसे बाद में ठीक कर लिया गया।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयाें में गुरुवार से विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। इसको लेकर विवि प्रशासन ने बुधवार को सभी तैयारियां पूरी ली। परीक्षाओं की शुरुआत पीजी पीजी तृतीय सेमेस्टर के चार विषयों की परीक्षाओं से होंगी। केंद्रों पर जहां चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है वहीं, सभी केंद्र आनलाइन निगरानी में रहेंगे।
परीक्षा विभाग की ओर से जारी समय सारिणी के मुताबिक, 20 नवंबर को एमकाम, एमएससी गृह विज्ञान (फूड टेक्नोलाजी), एमएससी गृह विज्ञान (रिसोर्स मैनेजमेंट), एमएससी गृह विज्ञान (फूड एंड न्यूट्रीशन) विषयों से परीक्षाएं शुरू होंगी। इसमें संस्थागत और बैक पेपर के अर्ह विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। एमएससी तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं दोपहर एक से चार बजे तक आयोजित होंगी।
परीक्षा नियंत्रक डा.कुलदीप सिंह के अनुसार बीए, बीएससी, बीकाम, बीकाम (बैंकिंग एंड इंश्योरेंस), बीए जेएमसी, बीएससी गृह विज्ञान और बीबीए तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर की परीक्षाएं 27 नवंबर से शुरू हो रही हैं। स्नातक के अन्य विषयों की समय सारिणी भी जल्द ही जारी कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि स्नातक और परास्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं एक दिसंबर से प्रस्तावित हैं। उनकी समय सारिणी जल्द जारी कर दी जाएगी।
प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में सर्वर बनी बाधा
प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में बुधवार को सर्वर बाधा बनी। इसको लेकर महाविद्यालयों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से सुबह 10 बजे के बाद शिकायत की कि सर्वर डाउन है। इस वजह से प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो रहा है। दोपहर लगभग 12 बजे विश्वविद्यालय प्रशासन ने संबंधित महाविद्यालयाें को बताया कि 20 नवंबर से जिन विद्यार्थियों की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, उनका प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।
