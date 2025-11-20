DDU Exam: गोरखपुर विश्वविद्यालय में विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं आज से, ऑनलाइन निगरानी में रहेंगे केंद्र

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयाें में गुरुवार से विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। इसको लेकर विवि प्रशासन ने बुधवार को सभी तैयारियां पूरी ली। परीक्षाओं की शुरुआत पीजी पीजी तृतीय सेमेस्टर के चार विषयों की परीक्षाओं से होंगी। केंद्रों पर जहां चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है वहीं, सभी केंद्र आनलाइन निगरानी में रहेंगे।

परीक्षा विभाग की ओर से जारी समय सारिणी के मुताबिक, 20 नवंबर को एमकाम, एमएससी गृह विज्ञान (फूड टेक्नोलाजी), एमएससी गृह विज्ञान (रिसोर्स मैनेजमेंट), एमएससी गृह विज्ञान (फूड एंड न्यूट्रीशन) विषयों से परीक्षाएं शुरू होंगी। इसमें संस्थागत और बैक पेपर के अर्ह विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। एमएससी तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं दोपहर एक से चार बजे तक आयोजित होंगी।