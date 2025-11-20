गोरखपुर में आज से ध्वस्त कराए जाएंगे नलकूप परिसर के आवास, जीडीए टॉवर में जाएंगे कार्यालय
गोरखपुर के रेलवे स्टेशन रोड स्थित नलकूप परिसर में एकीकृत मंडलीय कार्यालय का निर्माण शुरू होने जा रहा है। कमिश्नर ने परिसर में बने आवासों और कार्यालयों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है, जिसके बाद सभी आवासों को जीडीए की लोहिया और वसुंधरा योजना में शिफ्ट किया जा रहा है। कार्यालयों को जीडीए टावर में स्थानांतरित किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रेलवे स्टेशन रोड स्थित सिंचाई विभाग के नलकूप परिसर में प्रस्तावित अत्याधुनिक एकीकृत मंडलीय कार्यालय का निर्माण शुरू करने को लेकर प्रक्रिया तेज कर दी गई है। बुधवार को कमिश्नर अनिल ढींगरा ने गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन, सचिव पुष्पराज सिंह और प्रभारी मुख्य अभियंता किशन सिंह के साथ नलकूप विभाग के परिसर का निरीक्षण किया। कमिश्नर ने गुरुवार से परिसर में मौजूद आवासीय भवनों और कार्यालयों के ध्वस्तीकरण के साथ पेड़ों का पातन कराने का काम शुरू करने का निर्देश दिया।
नलकूप परिसर में मौजूद सभी 69 आवास को जीडीए की आवासीय योजना लोहिया और वसुंधरा में शिफ्ट किया जा रहा है। ज्यादातर परिवार शिफ्ट कर चुके हैं। जो बाकी हैं, उन्हें भी एक-दो दिन में शिफ्ट करा दिया जाएगा।
टाइप ए के 14 आवासों में से 11 को वसुंधरा एन्क्लेव फेज एक व दो और तीन को लोहिया एन्क्लेव फेज एक में शिफ्ट किया जा रहा। इसी तरह टाइप बी के नौ आवास, लोहिया एन्क्लेव फेज एक में, टाइप सी के 21 आवास, लोहिया एन्क्लेव फेज एक में व टाइप डी के 25 आवासों में से 20 को लोहिया एन्क्लेव फेज दो और बाकी पांच को वसुंधरा एन्क्लेव के यूटिलिटी रूम में शिफ्ट किया जा रहा है। उपाध्यक्ष ने निर्देश दिया है कि जो कर्मचारी शिफ्ट हो जा रहे हैं, उन्हें आवंटन पत्र सौंप दिया जाए ताकि वे बिजली के कनेक्शन आदि की प्रक्रिया पूरी कर सकें।
जीडीए टाॅवर में शिफ्ट होंंगे कार्यालय
नलकूप परिसर में संचालित कार्यालयों को शहर के व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र गोलघर स्थित जीडीए टावर में स्थानांतरित किया जा रहा है। जीडीए टावर के चतुर्थ, पंचम और षष्टम तल पर सभी कार्यालय शिफ्ट किए जाएंगे।
रेलवे स्टेशन के पास नलकूप विभाग की 13.53 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित एकीकृत मंडलीय कार्यालय के निर्माण की जिम्मेदारी गुरुग्राम की फर्म मेसर्स इंद्रजीत मेहता कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया है। परियोजना की लागत 269.63 करोड़ है। फर्म को 30 नवंबर 2028 तक निर्माण कार्य पूरा करना होगा।
