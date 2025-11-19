दो बच्चों के पिता ने खुद को कुंवारा बता कर ली दूसरी शादी, राज खुला तो मच गई खलबली

संवाद सूत्र, पीपीगंज (गोरखपुर)। दो बच्चों के पिता ने खुद को कुवांरा बताकर दूसरी शादी कर ली। शादी के छह महीने बाद जब पत्नी को यह पता चला कि उसका पति पहले से विवाहित है, पहली पत्नी से तलाक का मामला कोर्ट में लंबित है तो उसने पीपीगंज थाने में तहरीर दी। पुलिस ने कल्याणपुर टोला रमवापुर निवासी विवेक कुमार समेत पांच लोगों पर केस दर्ज कर जांच कर रही है।

गुलरिहा क्षेत्र की रहने वाली अन्नू साहनी से विवेक ने दूसरी शादी की थी। अन्नू ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि शहर के होटल विवेक में आयोजित सामूहिक विवाह में विवेक ने उसके साथ शादी की थी। उसके पिता दहेज में नकदी और जेवर भी दिए थे।

ससुराल पहुंचने के बाद सबकुछ सही चल रहा था। कुछ दिन पूर्व एक महिला दो बच्चों के साथ घर पहुंची और विवाद करने लगी। उसने बताया कि विवेक की शादी उसके साथ हुई है और दोनों बच्चे भी उसी के है।