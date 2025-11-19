दो बच्चों के पिता ने खुद को कुंवारा बता कर ली दूसरी शादी, राज खुला तो मच गई खलबली
गोरखपुर के पीपीगंज में एक व्यक्ति ने खुद को कुंवारा बताकर दूसरी शादी कर ली। पत्नी को छह महीने बाद पति के पहले से विवाहित होने का पता चला, जिसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पति और उसके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला ने दहेज और मारपीट का भी आरोप लगाया है।
संवाद सूत्र, पीपीगंज (गोरखपुर)। दो बच्चों के पिता ने खुद को कुवांरा बताकर दूसरी शादी कर ली। शादी के छह महीने बाद जब पत्नी को यह पता चला कि उसका पति पहले से विवाहित है, पहली पत्नी से तलाक का मामला कोर्ट में लंबित है तो उसने पीपीगंज थाने में तहरीर दी। पुलिस ने कल्याणपुर टोला रमवापुर निवासी विवेक कुमार समेत पांच लोगों पर केस दर्ज कर जांच कर रही है।
गुलरिहा क्षेत्र की रहने वाली अन्नू साहनी से विवेक ने दूसरी शादी की थी। अन्नू ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि शहर के होटल विवेक में आयोजित सामूहिक विवाह में विवेक ने उसके साथ शादी की थी। उसके पिता दहेज में नकदी और जेवर भी दिए थे।
ससुराल पहुंचने के बाद सबकुछ सही चल रहा था। कुछ दिन पूर्व एक महिला दो बच्चों के साथ घर पहुंची और विवाद करने लगी। उसने बताया कि विवेक की शादी उसके साथ हुई है और दोनों बच्चे भी उसी के है।
यह भी पढ़ें- Gorakhpur Road Accident: दो बाइक की टक्कर में ITI शिक्षक की मौत, तीन की हालत गंभीर
पूछताछ करने पर पति ने पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी। साथ में यह भी बताया कि वह पहली पत्नी से तलाक का प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया है। जब उसने पहली शादी की बात छिपाने का विरोध किया तो पति ने दहेज में दिए गए सामान को छीन लिया और मारपीटकर घर से निकाल दिया।
थाना प्रभारी अरुण सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर पति विवेक, ससुर रामदीन, देवर, जेठानी और विवेक की पहली पत्नी रीना के विरुद्ध केस दर्ज कर जांच की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।