Gorakhpur Road Accident: दो बाइक की टक्कर में ITI शिक्षक की मौत, तीन की हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, पीपीगंज। गोरखपुर-सोनौली मार्ग पर सड़क हादसे में आइटीआइ के शिक्षक की मौत हो गई। वहीं तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना मंगलवार की सुबह नौ बजे गोलीगंज तिराहे के पास दो बाइकों की टक्कर से हुई। मौके पर पहुंची पीपीगंज पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवया।

वहीं घायलों को सीएचसी जंगल कौड़िया भेजा, जहां के चिकित्सकों ने मेडिकल कालेज रेफर कर दिया। तीनों की हालत गंभीर बनी हुई है। कोतवाली, घंटाघर के रहने वाले मो. कासिफ पीपीगंज के बगहीभारी स्थित मदरसे में आइटीआई के शिक्षक है।