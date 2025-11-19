Gorakhpur Road Accident: दो बाइक की टक्कर में ITI शिक्षक की मौत, तीन की हालत गंभीर
गोरखपुर-सोनौली मार्ग पर गोलीगंज तिराहे के पास दो बाइक की टक्कर में आईटीआई शिक्षक मो. कासिफ की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पीपीगंज पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मृतक कोतवाली घंटाघर का निवासी था और मदरसे में पढ़ाता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, पीपीगंज। गोरखपुर-सोनौली मार्ग पर सड़क हादसे में आइटीआइ के शिक्षक की मौत हो गई। वहीं तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना मंगलवार की सुबह नौ बजे गोलीगंज तिराहे के पास दो बाइकों की टक्कर से हुई। मौके पर पहुंची पीपीगंज पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवया।
वहीं घायलों को सीएचसी जंगल कौड़िया भेजा, जहां के चिकित्सकों ने मेडिकल कालेज रेफर कर दिया। तीनों की हालत गंभीर बनी हुई है। कोतवाली, घंटाघर के रहने वाले मो. कासिफ पीपीगंज के बगहीभारी स्थित मदरसे में आइटीआई के शिक्षक है।
प्रतिदिन की तरह वह बाइक से तिवारीपुर खोखा टोला निवासी मो. खालिद के साथ मदरसा जा रहे थे। अभी दोनों गोलीगंज चौराहे पर पहुंचे थे कि सामने से आ रही अपाची और उनकी बाइक में टक्कर हो गई। इसमें मो. कासिफ की मौके पर ही मौत हो गई।
यह भी पढ़ें- पारिवारिक कलह और कर्ज में डूबे व्यापारी ने फंदे से लटककर दी जान, दो दिन पहले लिखा था-अब बचा नहीं पाऊंगा खुद को
इनके साथ बाइक से जा रहे मो. खालिद और अपाची सवार दो युवक कोल्हुआ निवासी विशाल गुप्ता और विजय सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। थाना प्रभारी पीपीगंज अरुण सिंह ने बताया कि घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची थी। घायलों के स्वजन को सूचना देते हुए उन्हें अस्पताल भिजवाया गया। दोनों बाइक पुलिस के कब्जे में है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।