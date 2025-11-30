नौकरानी ने बुजुर्ग महिला के खाते से निकाले 3.05 लाख रुपये, पासवर्ड का दुरुपयोग कर UPI से की ठगी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। घर में काम करने वाली नौकरानी ने बुजुर्ग महिला के खाते से 3.05 लाख रुपये निकाल लिए। महीनों तक यूपीआइ के जरिए रकम दूसरे खाते में ट्रांसफर करती रही। पीड़िता को इसका पता तब चला जब बैंक खाते की जांच करने पर बैलेंस अचानक कम दिखा। शिकायत पर कैंट पुलिस ने आरोपित खुशी सिंह के विरुद्ध धोखाधड़ी व आइटी एक्ट का मुकदमा दर्ज किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मोहद्दीपुर में रहने वाली ममता सिंह ने पुलिस को बताया कि उनके यहां लगभग तीन साल से संतकबीरनगर की रहने वाली चंचल यादव काम करती थी। इसी दौरान उसकी सहेली खुशी सिंह भी मई-जून 2025 में काम पर आने लगी।