नौकरानी ने बुजुर्ग महिला के खाते से निकाले 3.05 लाख रुपये, पासवर्ड का दुरुपयोग कर UPI से की ठगी
एक नौकरानी ने एक बुजुर्ग महिला के बैंक खाते से 3.05 लाख रुपये निकाल लिए। उसने पासवर्ड का दुरुपयोग करके UPI के माध्यम से धोखाधड़ी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना बुजुर्गों की वित्तीय सुरक्षा के बारे में सवाल उठाती है। लोगों को अपनी वित्तीय जानकारी की सुरक्षा के बारे में सतर्क रहने की आवश्यकता है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। घर में काम करने वाली नौकरानी ने बुजुर्ग महिला के खाते से 3.05 लाख रुपये निकाल लिए। महीनों तक यूपीआइ के जरिए रकम दूसरे खाते में ट्रांसफर करती रही। पीड़िता को इसका पता तब चला जब बैंक खाते की जांच करने पर बैलेंस अचानक कम दिखा। शिकायत पर कैंट पुलिस ने आरोपित खुशी सिंह के विरुद्ध धोखाधड़ी व आइटी एक्ट का मुकदमा दर्ज किया है।
मोहद्दीपुर में रहने वाली ममता सिंह ने पुलिस को बताया कि उनके यहां लगभग तीन साल से संतकबीरनगर की रहने वाली चंचल यादव काम करती थी। इसी दौरान उसकी सहेली खुशी सिंह भी मई-जून 2025 में काम पर आने लगी।
ममता ने बताया कि मोबाइल फोन चलाने में दूसरों की मदद लेती थीं।इस वजह से उनके पासवर्ड की जानकारी नौकरानी को भी था। पीड़िता के अनुसार, इसी कमजोरी का फायदा उठाकर खुशी सिंह ने दुकानों के क्यूआर कोड स्कैन कर उनके फोन से यूपीआइ पेमेंट किए और बाद में दुकानदारों से वही रकम नकद में ले ली।
अलग-अलग तिथियों में इस तरीके से कुल 3.05 लाख रुपये खाते से गायब हो गए। कैंट पुलिस ने संतकबीरनगर जिले के औराडाड़ की रहने वाली खुशी सिंह के विरु़द्ध चोरी का मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया कि जल्द ही मामले का पर्दाफाश कर लिया जाएगा।
