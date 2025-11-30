बुजुर्ग को घर से ले जाकर किया अगवा, पत्नी ने जताई हत्या की आशंका

जागरण संवाददाता, गाेरखपुर। न्यू शिवपुरी कालोनी, गोपालापुर में रहने वाली उर्मिला देवी ने अपने पति राजेंद्र यादव का अपहरण कर हत्या किए जाने की आशंका जताई है। आरोप है भूमि विवाद में यह घटना हुई है। पांच माह पहले आठ लोग पति को घर से बुलाकर ले गए थे तबसे पता नहीं चल रहा।कोर्ट के आदेश पर अपहरण का मुकदमा दर्ज कर रामगढ़ताल थाना पुलिस जांच कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उर्मिला देवी के अनुसार कृष्णमुरारी, उसकी पत्नी गंगेसरा देवी, ऋषिकेश साहनी, संगीता रानी, धनवंत गौड़ सहित दो अज्ञात व्यक्ति 24 दिसंबर 2024 की सुबह करीब नौ बजे उनके पति को घर से बुलाकर ले गए थे। मोहल्ले के विनोद और सुरेश यादव ने उन्हें जाते हुए देखा था।

इसके बाद से राजेंद्र यादव का मोबाइल बंद है और कोई सुराग नहीं मिल रहा।पीड़िता ने बताया कि यह पूरा मामला ाभूमि विवाद से जुड़ा है।न्यायालय में दिए गए प्रार्थना पत्र में महिला ने लिखा है कि पति के गायब होने की शिकायत उन्होंने कई बार रामगढ़ताल थाना, एसएसपी कार्यालय और अन्य अधिकारियों से की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।