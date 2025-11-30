Language
    बुजुर्ग को घर से ले जाकर किया अगवा, पत्नी ने जताई हत्या की आशंका

    By Satish Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 08:19 AM (IST)

    गोरखपुर में उर्मिला देवी ने अपने पति राजेंद्र यादव के अपहरण और हत्या की आशंका जताई है। उनका आरोप है कि भूमि विवाद के चलते कुछ लोगों ने उनके पति को घर से बुलाया और वे लापता हो गए। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गाेरखपुर। न्यू शिवपुरी कालोनी, गोपालापुर में रहने वाली उर्मिला देवी ने अपने पति राजेंद्र यादव का अपहरण कर हत्या किए जाने की आशंका जताई है। आरोप है भूमि विवाद में यह घटना हुई है। पांच माह पहले आठ लोग पति को घर से बुलाकर ले गए थे तबसे पता नहीं चल रहा।कोर्ट के आदेश पर अपहरण का मुकदमा दर्ज कर रामगढ़ताल थाना पुलिस जांच कर रही है।

    उर्मिला देवी के अनुसार कृष्णमुरारी, उसकी पत्नी गंगेसरा देवी, ऋषिकेश साहनी, संगीता रानी, धनवंत गौड़ सहित दो अज्ञात व्यक्ति 24 दिसंबर 2024 की सुबह करीब नौ बजे उनके पति को घर से बुलाकर ले गए थे। मोहल्ले के विनोद और सुरेश यादव ने उन्हें जाते हुए देखा था।

    इसके बाद से राजेंद्र यादव का मोबाइल बंद है और कोई सुराग नहीं मिल रहा।पीड़िता ने बताया कि यह पूरा मामला ाभूमि विवाद से जुड़ा है।न्यायालय में दिए गए प्रार्थना पत्र में महिला ने लिखा है कि पति के गायब होने की शिकायत उन्होंने कई बार रामगढ़ताल थाना, एसएसपी कार्यालय और अन्य अधिकारियों से की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

    न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने अब अपहरण और षड्यंत्र की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।उर्मिला देवी का कहना है कि मैं वृद्ध हूं, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हूं। खुद मुकदमे की पैरवी करने की स्थिति में नहीं हूं।

    सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर छानबीन की जा रही है।साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।