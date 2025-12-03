गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह का कल होगा शुभारंभ, CM योगी करेंगे उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता
गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का 93वां संस्थापक सप्ताह समारोह 4 दिसंबर से शुरू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 93वें संस्थापक सप्ताह समारोह का शुभारंभ चार दिसंबर को सुबह 9:30 बजे से होगा। शिक्षा परिषद के संरक्षक मुख्यमंत्री योगी आदित्य उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करेंगे, जबकि राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी मुख्य अतिथि होंगे।
सप्ताहभर चलने वाले इस समारोह में विविध प्रकार की अकादमिक और क्रीड़ा प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी महाराणा प्रताप इंटर कालेज के मैदान में उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि और कार्यक्रम अध्यक्ष के संबोधन के बाद विद्यार्थियों की भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। इस शोभायात्रा में शिक्षा परिषद के दर्जनों संस्थाओं के करीब चार हजार विद्यार्थी सम्मिलित होंगे।
शोभायात्रा की सलामी मुख्य अतिथि राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी लेंगे। शोभायात्रा के दौरान अनुशासन, श्रेष्ठ पथ संचलन के साथ जन जागरण को प्रदर्शित करने वाली झांकियां और नारे मुख्य आकर्षण होंगे। परिषद के संयुक्त मंत्री एवं गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने बताया कि उद्घाटन समारोह को भव्य बनाने के लिए एक हजार से अधिक शिक्षक, कर्मचारी और स्वयंसेवक मुस्तैद रहेंगे।
योगी कमलनाथ ने बताया कि 10 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता और उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के मुख्य आतिथ्य में होने वाले समापन समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता को पुरस्कृत किया जाएगा। शिक्षा परिषद की संस्थाओं के अंतर्गत श्रेष्ठतम संस्था, श्रेष्ठतम परिचारक, श्रेष्ठतम कर्मचारी, श्रेष्ठतम शिक्षक, स्नातकोत्तर-स्नातक-हाई स्कूल व इंटर के श्रेष्ठतम विद्यार्थी को स्मारक स्वर्ण पदकों से सम्मानित किया जाएगा।
महंत दिग्विजयनाथ व अवेद्यनाथ की स्मृति में होता है समारोह
संस्थापक सप्ताह समारोह का आयोजन महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ और विस्तारक ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की पुण्य स्मृति में किया जाता है। राष्ट्रीयता से ओतप्रोत और मूल्यपरक आदर्श शिक्षा के प्रसार के उद्देश्य से इसकी स्थापना गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के दादागुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ ने की थी।
उनके बाद ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ ने इसे पुष्पित व पल्लवित किया। परिषद को शैक्षिक वटवृक्ष बनाने का श्रेय योगी आदित्यनाथ को जाता है, जिनके संरक्षण में परिषद की 50 से अधिक संस्थाएं शिक्षा, चिकित्सा और सेवा क्षेत्र में समाज की अनथक सेवा कर रही हैं।
