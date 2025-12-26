माघ मेला के लिए चलेंगी अनारक्षित विशेष रेलगाड़ियां, टाइमिंग भी हो गई तय
रेलवे प्रशासन ने माघ मेला श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष अनारक्षित रेलगाड़ियों के संचालन का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें लालकुआं-प्रयागराज रामबाग और ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। माघ मेला में श्रद्धालु रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने अनारक्षित विशेष रेलगाड़ियों के संचालन का निर्णय लिया है। इसके लालकुआं–प्रयागराज रामबाग और कासगंज–झूसी के बीच इकहरी यात्रा के लिए विशेष गाड़ियां चलाई जाएंगी।
रेलवे प्रशासन के अनुसार, 00502 लालकुआं–प्रयागराज रामबाग माघ मेला अनारक्षित विशेष गाड़ी का संचालन 30 दिसंबर 2025 को इकहरी यात्रा के लिए किया जाएगा। यह गाड़ी लालकुआ से दोपहर 15:00 बजे प्रस्थान कर पीलीभीत, मैलानी, लखीमपुर, सीतापुर, गोंडा, गोरखपुर, मऊ, औड़िहार, वाराणसी होते हुए अगले दिन 10:15 बजे प्रयागराज रामबाग पहुंचेगी। इस गाड़ी में कुल 16 कोच लगाए जाएंगे, जिनमें शयनया न श्रेणी के कोच भी अनारक्षित होंगे।
वहीं 00501 कासगंज–झूसी माघ मेला अनारक्षित विशेष गाड़ी का संचालन 28, 29 एवं 30 दिसंबर 2025 को इकहरी यात्रा के लिए किया जाएगा। यह गाड़ी कासगंज से 15:00 बजे चलकर बरेली, पीलीभीत, मैलानी, सीतापुर, गोंडा, गोरखपुर, मऊ, औड़िहार, वाराणसी होते हुए 11.30 बजे झूसी पहुंचेगी। रेलवे प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि यात्रा से पूर्व गाड़ी संख्या, तिथि और समय की जानकारी सुनिश्चित कर लें, जिससे माघ मेला यात्रा सुगम और सुविधाजनक हो सके।
