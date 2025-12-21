UPPSC LT Exam 2025: छह केंद्रों पर एलटी ग्रेड शिक्षक परीक्षा आज, अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए प्रशासन ने की पहल
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड शिक्षक परीक्षा आज गोरखपुर के छह केंद्रों पर होगी। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय सहित कई क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित एलटी ग्रेड शिक्षक परीक्षा रविवार को शहर के छह केंद्र पर आयोजित की जाएगी। इसके लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, दिग्विजयनाथ पीजी कालेज, महात्मा गांधी पीजी कालेज, डीवीएन पीजी कालेज और सेंट एंड्रयूज पीजी कालेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया है।
परीक्षा देने के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शनिवार की शाम से ही गोरखपुर पहुंचने शुरू हो गए। कई अभ्यर्थियों ने स्टेशन और रैन बसेरे में रात्रि विश्राम के लिए ठिकाना बनाया।
परीक्षा दो पालियों में सुबह नौ से 11 बजे और शाम तीन से पांच बजे के बीच संपन्न होगी। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन मेंं परीक्षा केंद्रों ने अपनी तैयारी शनिवार की शाम तक पूरी कर ली।
उत्कृष्ट योगदान करने वाले शिक्षक सम्मानित
सेंट पाल स्कूल के सहयोग से शनिवार को मैरियन फाउंडेशन ने टीचर्स अवार्ड्स गोरखपुर 2025 (टीएजी 2025) के चौथे संस्करण का आयोजन किया। इस दौरान फाउंडेशन के समाज सेवा के 16 वर्ष पूरे होने का उत्सव भी मनाया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के सीबीएसई, आइसीएसई व आइएससी बोर्ड से जुड़े शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट शैक्षिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो.पूनम टंडन रहीं। विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित सेंट मार्क सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली की प्रधानाचार्या रितिका आनंद ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क पर प्रेरक व्याख्यान दिया। मैरियन फाउंडेशन के संस्थापक रेव.जी.चंद्रा ने कहा कि संस्था शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल के माध्यम से समाज के सतत विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
फाउंडेशन के ट्रस्टी व सेंट पाल स्कूल के एग्जीक्यूटिव प्रिंसिपल डा.अमरीश चंद्रा ने मार्च 2026 में प्रस्तावित मैरियन हेल्थ अवार्ड्स की जानकारी दी। कार्यक्रम में नोएडा, मेरठ, प्रयागराज, कुशीनगर समेत प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए शिक्षकों को प्रमाण पत्र एवं नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।
