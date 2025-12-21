UPPSC LT Exam 2025: छह केंद्रों पर एलटी ग्रेड शिक्षक परीक्षा आज, अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए प्रशासन ने की पहल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित एलटी ग्रेड शिक्षक परीक्षा रविवार को शहर के छह केंद्र पर आयोजित की जाएगी। इसके लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, दिग्विजयनाथ पीजी कालेज, महात्मा गांधी पीजी कालेज, डीवीएन पीजी कालेज और सेंट एंड्रयूज पीजी कालेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया है।

परीक्षा देने के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शनिवार की शाम से ही गोरखपुर पहुंचने शुरू हो गए। कई अभ्यर्थियों ने स्टेशन और रैन बसेरे में रात्रि विश्राम के लिए ठिकाना बनाया। परीक्षा दो पालियों में सुबह नौ से 11 बजे और शाम तीन से पांच बजे के बीच संपन्न होगी। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन मेंं परीक्षा केंद्रों ने अपनी तैयारी शनिवार की शाम तक पूरी कर ली। उत्कृष्ट योगदान करने वाले शिक्षक सम्मानित सेंट पाल स्कूल के सहयोग से शनिवार को मैरियन फाउंडेशन ने टीचर्स अवार्ड्स गोरखपुर 2025 (टीएजी 2025) के चौथे संस्करण का आयोजन किया। इस दौरान फाउंडेशन के समाज सेवा के 16 वर्ष पूरे होने का उत्सव भी मनाया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के सीबीएसई, आइसीएसई व आइएससी बोर्ड से जुड़े शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट शैक्षिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया।