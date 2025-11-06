रेलकर्मियों को जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब नहीं जाना पड़ेगा बैंक, घर बैठे हो जाएगा यह काम
रेलकर्मियों को अब जीवन प्रमाण पत्र के लिए बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। वे 'जीवन प्रमाण' ऐप से घर बैठे ऑनलाइन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे का डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान पेंशनरों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाता है, जिससे समय की बचत होती है। अब पेंशनभोगी घर से ही प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रेलकर्मियों को जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब बैंक नहीं जाना पड़ेगा। मोबाइल फोन पर घर बैठे 'जीवन प्रमाण एप' पर आनलाइन जीवन प्रमाण पत्र बना सकेंगे। पेंशन सुविधा का लाभ लेने के लिए घर से ही जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। अब वह जीवन प्रमाण पत्र को लेकर परेशान नहीं होंगे।
पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार पूर्वोत्तर रेलवे में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान 4.0 चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत पेंशनरों या पारिवारिक पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सरल एवं आसान बनाया गया है। परंपरागत रूप से, पेंशनभोगियों को अपनी पेंशन निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वर्ष माह नवंबर में बैंक जाना आवश्यक था।
इस अभियान के अन्तर्गत पेंशनरों को ऑनलाइन जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने का विकल्प प्रदान किया गया है, जिससे समय की बचत होगी। वरिष्ठ पेंशनरों के लिए विशेषकर लाभदायक होगा। एक आसान प्रक्रिया के माध्यम से पूर्वोत्तर रेलवे अपने पेंशनरों को सशक्त बनाने के साथ ही जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने को सुव्यवस्थित करना है।
इस अभियान में भाग लेने के लिए पेंशनरों या पारिवारिक पेंशनरों को गूगल प्ले स्टोर से यूआइडीएआ द्वारा आधारफेस आरडी (अर्ली एक्सेस) अप्लिकेशन डाउनलोड करना होगा। इसके पश्चात पेंशनरों को गूगल प्ले स्टोर से ‘जीवन प्रमाण‘ एप इंस्टाल करना होगा। दोनों एप के इंस्टाल होने के बाद, ऑपरेटर एथेन्टीकेशन स्क्रीन खुलेगा जहां पर स्टेप वाइज आगे बढ़ते हुए डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र डाउनलोड किया जा सकेगा। किसी भी संशय की स्थिति में पूर्वोत्तर रेलवे के कार्मिक विभाग और लेखा विभाग अथवा संबंधित बैंक से संपर्क किया जा सकता है।
इसका उपयोग करके, पेंशनभोगी घर से अपने जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं तथा भौतिक यात्राओं की आवश्यकता के बिना सुविधाजनक एवं कुशल प्रक्रिया का आनन्द ले सकते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे अपने पेंशनभोगी समुदाय के बेहतर अनुभव तथा सुविधा को बढ़ाने के लिये प्रतिबद्ध है। पूर्वोत्तर रेलवे के पेंशनरों को इसका लाभ मिलेगा।
