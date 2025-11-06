रेलकर्मियों को जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब नहीं जाना पड़ेगा बैंक, घर बैठे हो जाएगा यह काम

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रेलकर्मियों को जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब बैंक नहीं जाना पड़ेगा। मोबाइल फोन पर घर बैठे 'जीवन प्रमाण एप' पर आनलाइन जीवन प्रमाण पत्र बना सकेंगे। पेंशन सुविधा का लाभ लेने के लिए घर से ही जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। अब वह जीवन प्रमाण पत्र को लेकर परेशान नहीं होंगे।

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार पूर्वोत्तर रेलवे में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान 4.0 चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत पेंशनरों या पारिवारिक पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सरल एवं आसान बनाया गया है। परंपरागत रूप से, पेंशनभोगियों को अपनी पेंशन निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वर्ष माह नवंबर में बैंक जाना आवश्यक था।

इस अभियान के अन्तर्गत पेंशनरों को ऑनलाइन जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने का विकल्प प्रदान किया गया है, जिससे समय की बचत होगी। वरिष्ठ पेंशनरों के लिए विशेषकर लाभदायक होगा। एक आसान प्रक्रिया के माध्यम से पूर्वोत्तर रेलवे अपने पेंशनरों को सशक्त बनाने के साथ ही जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने को सुव्यवस्थित करना है।