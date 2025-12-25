पाटलिपुत्र एक्सप्रेस समेत 4 ट्रेनों में लगेंगे एलएचबी कोच, आरामदायक होगा सफर
गोरखपुर से चलने वाली छपरा नौतनवा इंटरसिटी एक्सप्रेस, गोरखपुर कैंट वाराणसी इंटरसिटी, वाराणसी सिटी इंटरसिटी और पाटलिपुत्र एक्सप्रेस में अब एलएचबी कोच लग ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। छपरा नौतनवा इंटरसिटी एक्सप्रेस, गोरखपुर कैंट वाराणसी इंटरसिटी, वाराणसी सिटी इंटरसिटी और पाटलिपुत्र एक्सप्रेस में सफर आरामदायक होगा। इन ट्रेनों को एलएचबी कोच से लैस करने का निर्णय रेलवे प्रशासन ने लिया है। इसके तहत कोचों की संख्या 14 से बढ़ाकर 17 की जाएगी।
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि 15105/15106 छपरा–नौतनवा–छपरा एक्सप्रेस, 15111/15112 छपरा–वाराणसी सिटी–छपरा एक्सप्रेस और 15130/15129 वाराणसी सिटी–गोरखपुर कैंट–वाराणसी सिटी एक्सप्रेस को परंपरागत कन्वेंशनल (आइसीएफ) रेक के स्थान पर आधुनिक एलएचबी रेक से संचालित किया जाएगा।
नई रेक संरचना के अनुसार इन गाड़ियों में साधारण द्वितीय श्रेणी के आठ, साधारण द्वितीय श्रेणी कुर्सीयान के छह, वातानुकूलित कुर्सीयान का एक, जनरेटर सह लगेज यान का एक और एलएसएलआरडी का एक कोच शामिल होगा। इस प्रकार कुल 17 आधुनिक एलएचबी कोच लगाए जाएंगे।
15105/15106 छपरा–नौतनवा–छपरा एक्सप्रेस में यह सुविधा 29 दिसंबर से और 15111/15112 छपरा–वाराणसी सिटी–छपरा एक्सप्रेस में 28 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। वहीं 15130/15129 वाराणसी सिटी–गोरखपुर कैंट–वाराणसी सिटी एक्सप्रेस अपने नियमित संचलन की तिथि से ही एलएचबी रेक के साथ चलाई जाएगी। रेक मानकों के अनुरूप 15180/15179 गोरखपुर–पाटलिपुत्र–गोरखपुर एक्सप्रेस में भी 31 दिसंबर से नई रेक संरचना लागू की जाएगी।
