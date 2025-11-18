संस्कृत बोलना सिखाएगा गोरखपुर विश्वविद्यालय, छह महीने चलाएगा कोर्स

डाॅ. राकेश राय, जागरण, गोरखपुर। भारतीय धरोहर, परंपरा और प्राचीन ज्ञान-विज्ञान की मूल आधारभूत भाषा संस्कृत को अधिक से अधिक व्यापक बनाने और उसके लिए आम जनमानस को जागरूक करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने महत्वपूर्ण पहल की है। विश्वविद्यालय की ओर से श्रीगोरक्षनाथ शोधपीठ में संस्कृत अध्ययन केंद्र की स्थापना की गई है।

इस कार्य में विश्वविद्यालय को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का सहयोग प्राप्त हो रहा है। इस अध्ययन केंद्र से छह महीने का संस्कृत का कोर्स चलाया जाएगा। कोर्स के प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को संस्कृत बोलना सिखाया जाएगा। इस कोर्स को सर्टिफिकेट कोर्स इन संस्कृत लैंग्वेज नाम दिया गया है। संस्कृत में इसे ‘संस्कृत-भाषा प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम’ कहा जाएगा।

हर इच्छुक व्यक्ति के लिए यह पाठ्यक्रम सहज हो, इसके लिए प्रवेश का शुल्क मात्र 1200 रुपये रखा गया है। कोर्स की कक्षाओं को मोड पूरी तरह आफलाइन होगा। यानी प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को संस्कृत सीखने के लिए अध्ययन केंद्र तक आना होगा।

इसके लिए सप्ताह में तीन दिन देना होगा क्योंकि इसकी कक्षाएं केवल सप्ताह में केवल तीन दिन ही संचालित होंगी। कक्षाओं का समय शाम पांच से छह बजे रखा गया है ताकि संस्कृत सीखने के इच्छुक पेशेवर लोगों को भी कोर्स की कक्षाओं के लिए छुट्टी न लेनी पड़े। प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की गई है। अधिकतम आयु का कोई मानक नहीं है।

केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से इस पाठ्यक्रम के संचालन के लिए फैकल्टी की नियुक्ति की जा चुकी है। प्रशिक्षक के तौर पर नीपा चौधरी को तैनात किया गया है, जो संस्कृत भाषा शिक्षण में विशेष दक्षता रखती हैं।



विद्यार्थियोें को मिलेंगे आठ क्रेडिट

वैसे तो यह कोर्स सभी के लिए है लेकिन विद्यार्थियोें को इसका विशेष लाभ मिलेगा। उन्हें संस्कृत सीखने का अवसर मिलने के अलावा प्रमाण-पत्र के साथ आठ क्रेडिट भी मिलेगा, जो उनके मूल कोर्स में जुड़ेगा। अन्य लोगों को कोर्स के लिए विश्वविद्यालय की ओर से प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।



शैक्षणिक पृष्ठभूमि नहीं रखेगी मायने : डा. कुशल

विश्वविद्यालय के गुरु श्रीगोरक्षनाथ शोधपीठ के उप निदेशक व पाठ्यक्रम के संचालक डा. कुशल नाथ मिश्र के अनुसार कोर्स को इस तरह से बनाया गया है कि विभिन्न शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थी सरलता से संस्कृत भाषा को समझ सकें। बातचीत में इसका प्रयोग सीख सकें। यानी कला व विज्ञान सभी वर्ग के लोग इस कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं।