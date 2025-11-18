Language
    गोरखपुर में सीएम योगी ने भरा SIR प्रक्रिया का फॉर्म, इस बूथ पर करते हैं मतदान

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 10:58 AM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के बैठक कक्ष में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया का फॉर्म भरकर एक सजग मतदाता का कर्तव्य निभाया। वे गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 223 पर मतदान करते हैं। यह प्रक्रिया 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चल रही है।

    सीएम योगी एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) प्रक्रिया का फॉर्म भरते हुए। -सूवि

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सजग मतदाता के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए मंगलवार सुबह गोरखनाथ मंदिर के बैठक कक्ष में मतदाता सूची के एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) प्रक्रिया का फॉर्म भरा। मुख्यमंत्री गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में झूलेलाल मंदिर के पास स्थित कन्या प्राथमिक विद्यालय मतदान केंद्र के बूथ संख्या 223 के मतदाता हैं।

    भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत मंगलवार सुबह बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) ने गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एसआईआर प्रक्रिया का फॉर्म उपलब्ध कराया। फॉर्म भरकर मुख्यमंत्री ने उन्हें वापस हस्तगत किया।

    इस अवसर पर जिलाधिकारी दीपक मीणा, तहसीलदार सदर ज्ञान प्रताप सिंह, भाजपा के महानगर संयोजक राजेश गुप्ता, स्थानीय पार्षद एवं नगर निगम बोर्ड के उपसभापति पवन त्रिपाठी, जीडीए बोर्ड के सदस्य दुर्गेश बजाज आदि भी उपस्थित रहे।