केदारनाथ की प्रतिमा स्थापना के साथ खत्म हुआ वर्षों पुराना विवाद, GDA टावर की ओर से बनाया गया प्रवेश द्वार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सैंथवार समाज के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक स्व. केदारनाथ सिंह की प्रतिमा को लेकर लंबे समय से चला आ रहा विवाद अब पूरी तरह समाप्त हो गया है। इसके साथ ही प्रतिमा स्थल से जुड़ी चर्चित जमीन को लेकर जारी खींचतान पर भी विराम लग गया।बताया जा रहा है कि जमीन को फ्री होल्ड कराने वाले उद्यमी द्वारा लगभग 700 वर्ग फीट भूमि प्रतिमा स्थापना के लिए उपलब्ध कराए जाने के बाद समाधान संभव हुआ, और प्रतिमा को विधिवत स्थापित कर दिया गया। उद्यमी ने पूर्व विधायक के परिवार को फ्लैट भी देने का आश्वासन दिया है।

प्रतिमा स्थल का प्रवेश द्वार जीडीए टावर की ओर बनाया गया है, ताकि आम लोगों की पहुंच सुगम हो। संबंधित भूमि की रजिस्ट्री की प्रक्रिया भी जल्द पूरी किए जाने की तैयारी है। समर्थकों और समाज के लोगों ने इस पहल को सकारात्मक और दूरगामी परिणाम देने वाला कदम बताया। स्व. केदारनाथ सिंह की प्रतिमा, पुरानी जगह से 50 मीटर की दूरी पर ही स्थापित की गई है।

विवाद की वजह से जयंती पर कोई स्व. केदारनाथ सिंह की पुरानी प्रतिमा तक नहीं जा सका था। लेकिन, मामले के पटाक्षेप के बाद उनकी 13वीं पुण्यतिथि पर शनिवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। स्व. केदारनाथ सिंह के परिजन, समर्थक और सैंथवार मल्ल सभा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे।

सभी ने नवस्थापित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके जनसेवा से जुड़े कार्यों को स्मरण किया। कार्यक्रम में पिपराइच से भाजपा विधायक महेंद्र पाल सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि स्व. केदारनाथ सिंह का संपूर्ण जीवन जनसेवा और सामाजिक सरोकारों को समर्पित रहा। ऐसे नेता भौतिक रूप से भले न रहें, लेकिन अपने कार्यों के कारण सदैव लोगों के दिलों में जीवित रहते हैं।