UP में विवाहित छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति आवेदन में नया नियम, लगाना होगा पति का आय प्रमाण पत्र

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। छात्रवृत्ति योजना के तहत विद्यार्थियों के आवेदन में माता-पिता या अभिभावक के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। विवाहित छात्राएं अपने पति की आय का प्रमाण पत्र संलग्न करेंगी। इसमें कोई कमी पाए जाने पर आवेदन पत्र निरस्त हो सकता है। यह जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने दी है।

उन्होंने बताया कि शासन के निर्देशानुसार छात्रवृत्ति का लाभ परिवार की वार्षिक आय के आधार पर दिया जाता है। इसी कारण छात्र के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विवाहित छात्राओं के लिए पति के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि स्नातक, स्नातकोत्तर एवं समकक्ष पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए छात्रवृत्ति पोर्टल पर संशोधन का विकल्प उपलब्ध करा दिया गया है। जिन छात्रों ने पहले गलत आय प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया है, वे पोर्टल पर जाकर निर्धारित समयावधि के भीतर आवश्यक सुधार कर सकते हैं।