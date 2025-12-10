Language
    गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्राइवेट परीक्षा के लिए आज से आवेदन शुरू, 31 दिसंबर तक मौका

    By Rakesh Rai Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 07:31 AM (IST)

    गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्राइवेट परीक्षा के लिए आवेदन आज से शुरू हो रहे हैं। हर साल हजारों विद्यार्थी व्यक्तिगत छात्र के रूप में विश्वविद्यालय में प ...और पढ़ें

    स्नातक व परास्नातक प्राइवेट फार्म करने लिए विश्वविद्यालय ने दिया 31 दिसंबर तक अवसर। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय या संबद्ध कालेजों से परीक्षा के लिए प्राइवेट फार्म भरने की शुरुआत बुधवार से होने जा रही है। पुराने विद्यार्थियोंं और नए अभ्यथियों को विश्वविद्यालय प्रशासन ने 31 दिसंबर तक फार्म भरने का अवसर दिया है। फार्म भरने का अवसर स्नातक व परास्नातक पाठ्यक्रम दोनों के लिए मिलेगा। प्राइवेट फार्म भरने का इंतजार नए अभ्यर्थी बीते माह से ही कर रहे थे।

    प्रदेश के चिन्हित विश्वविद्यालयों में ही आज की तिथि में प्राइवेट फार्म भरने की सुविधा उपलब्ध है। गोरखपुर विश्वविद्यालय उनमें से एक है। वार्षिक मोड में परीक्षा होने और बेहद कम शुल्क लगने के कारण इच्छुक विद्यार्थी प्राइवेट कोर्स करना चाहते हैं। पेशेवर लोग या घरेलू महिलाओं के बीच तो यह कोर्स बहुत ही लोकप्रिय है। हर वर्ष प्राइवेट फार्म भरने वाले विद्यार्थियों की संख्या इस लोकप्रियता का प्रमाण है।

    विश्वविद्यालय से मिली जानकारी के अनुसार प्राइवेट कोर्स में प्रतिवर्ष करीब 10 हजार नए छात्र प्रवेश लेते हैं। प्राइवेट कोर्स में पढ़ने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या प्रतिवर्ष 28 से 30 हजार के बीच रहती है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातक और स्नातकोत्तर प्राइवेट कोर्स में नए प्रवेश का अवसर तो इच्छुक विद्यार्थियों को दिया ही है, साथ ही स्नातक के द्वितीय व तृतीय वर्ष, परास्नातक द्वितीय वर्ष के व्यक्तिगत छात्रों के साथ ही भूतपूर्व, अंकसुधार, बैक पेपर, एक विषय के विद्यार्थियों को फार्म भरने का अवसर भी दिया है।

    किस वर्ष रहे कितने विद्यार्थी

    सत्र  विद्यार्थी संख्या
    2024-25  28337
    2023-24  28585
    2022-23  28900
    2021-22  29802
    2020-21  29300



    व्यक्तिगत छात्र के रूप में हर वर्ष हजारों विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेते हैं। इस बार नवंबर से ही बड़ी संख्या में परीक्षा विभाग में पूछताछ के लिए अभ्यर्थी आ रहे थे। कामकाजी लोगों और महिलाओं के बीच यह पाठ्यक्रम का यह प्रारूप बेहद लोकप्रिय है। प्राइवेट पाठ्यक्रम की लोकप्रियता को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन भी इसे लेकर संवेदनशील है। इसे ध्यान में रखकर ही परीक्षा फार्म भरने का अवसर इच्छुक अभ्यर्थियों को दिया गया है।

    -

    -प्रो. पूनम टंडन, कुलपति, दीदउ गोरखपुर विश्वविद्यालय