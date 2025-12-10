गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्राइवेट परीक्षा के लिए आज से आवेदन शुरू, 31 दिसंबर तक मौका

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय या संबद्ध कालेजों से परीक्षा के लिए प्राइवेट फार्म भरने की शुरुआत बुधवार से होने जा रही है। पुराने विद्यार्थियोंं और नए अभ्यथियों को विश्वविद्यालय प्रशासन ने 31 दिसंबर तक फार्म भरने का अवसर दिया है। फार्म भरने का अवसर स्नातक व परास्नातक पाठ्यक्रम दोनों के लिए मिलेगा। प्राइवेट फार्म भरने का इंतजार नए अभ्यर्थी बीते माह से ही कर रहे थे।

प्रदेश के चिन्हित विश्वविद्यालयों में ही आज की तिथि में प्राइवेट फार्म भरने की सुविधा उपलब्ध है। गोरखपुर विश्वविद्यालय उनमें से एक है। वार्षिक मोड में परीक्षा होने और बेहद कम शुल्क लगने के कारण इच्छुक विद्यार्थी प्राइवेट कोर्स करना चाहते हैं। पेशेवर लोग या घरेलू महिलाओं के बीच तो यह कोर्स बहुत ही लोकप्रिय है। हर वर्ष प्राइवेट फार्म भरने वाले विद्यार्थियों की संख्या इस लोकप्रियता का प्रमाण है।