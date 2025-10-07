Karva Chauth 2025: करवाचौथ की तैयारी में सजा बाजार, गोरखपुर में बढ़ी खरीदारी

Language
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 01:11 PM (IST)

    करवाचौथ के नजदीक आते ही गोरखपुर के बाजार सज गए हैं। पांडेयहाता गोलघर जैसे इलाकों में पूजा सामग्री साड़ियों और श्रृंगार की दुकानों पर महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। पूजा थाली सेट और डिजाइनर साड़ियों की खूब मांग है। ब्यूटी पार्लर में भी महिलाओं ने बुकिंग करानी शुरू कर दी है। बाजारों में करवाचौथ की रौनक छाई हुई है।

    छाया काम्पलेक्स में करवा चौथ सामग्री की खरीदारी करती महिला। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। करवाचौथ का पर्व नजदीक आते ही बाजारों में रौनक बढ़ गई है। महिलाओं के परंपरागत व्रत को लेकर शहर के बाजार सजे-धजे नजर आ रहे हैं। पांडेयहाता, गोलघर, अलीनगर, गोरखनाथ, मोहद्दीपुर और असुरन चौक सहित अन्य स्थानों पर दुकानों में पूजा सामग्री, साड़ी, श्रृंगार और सजावटी वस्तुओं की खूब बिक्री हो रही है। मेंहदी की दुकानों से लेकर ब्यूटीपार्लर तक महिलाएं संपर्क कर रही हैं।

    पांडेयहाता की दुकानों पर रविवार को आकर्षक डिजाइन की पूजा थाली, चलनी, कलश, दीपदान और सिंदूर डिब्बी सजी नजर आई। थाली सेट की कीमतें 150 रुपये से लेकर 800 रुपये तक हैं। सजावटी वस्तुओं के साथ-साथ मेहंदी, चूड़ी, बिंदी और श्रृंगार किट की भी बिक्री जोरों पर है।

    पांडेयहाता के थोक व्यापारी आकाश ने बताया कि करवाचौथ के लिए पूरे सेट उपलब्ध हैं, जिनमें लोटा, चलनी, सजावटी थाली, चुनरी, पूजापाठ की पुस्तक और कैलेंडर शामिल हैं। शिव-पार्वती की व्रत कथा वाली पुस्तक की मांग भी अधिक है। व्यापारी विजय कुमार ने बताया कि पूजा थाली किट की बिक्री दो सौ रुपये से शुरू हो रही है।

    वहीं, बाजार में पारंपरिक लाल साड़ी से लेकर डिजाइनर साड़ियों की नई खेप आने से महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। दुकानदारों के अनुसार इस बार सिल्क, बनारसी और जॉर्जेट साड़ियों की डिमांड सबसे अधिक है। कुछ साड़ी दुकानों पर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए 20 से 30 प्रतिशत तक की विशेष छूट दी जा रही है।

    गोलघर में रेडीमेड कपड़ों और परिधानों के विक्रेता अभिषेक जायसवाल ने बताया कि अलग-अलग ऑफर चल रहे हैं। अनुराग जायसवाल ने बताया कि इस बार करवाचौथ की कहानी को रेशम की डिजाइन से दर्शाने वाली साड़ी का स्टॉक मंगाया गया था, जो पूरी तरह बिक गया। मसलीन सिल्क फेब्रिक साड़ियों की भी खूब मांग रही।

    शहर के ब्यूटी पार्लर और मेहंदी आर्टिस्ट से भी महिलाएं लगातार संपर्क कर रही हैं। मोहद्दीपुर की ब्यूटी पार्लर संचालक रंजू सिंह ने बताया कि अब तक छह से अधिक महिलाओं ने करवाचौथ की तैयारियों के लिए समय बुक कराया है।