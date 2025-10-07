Karva Chauth 2025: करवाचौथ की तैयारी में सजा बाजार, गोरखपुर में बढ़ी खरीदारी

करवाचौथ के नजदीक आते ही गोरखपुर के बाजार सज गए हैं। पांडेयहाता गोलघर जैसे इलाकों में पूजा सामग्री साड़ियों और श्रृंगार की दुकानों पर महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। पूजा थाली सेट और डिजाइनर साड़ियों की खूब मांग है। ब्यूटी पार्लर में भी महिलाओं ने बुकिंग करानी शुरू कर दी है। बाजारों में करवाचौथ की रौनक छाई हुई है।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। करवाचौथ का पर्व नजदीक आते ही बाजारों में रौनक बढ़ गई है। महिलाओं के परंपरागत व्रत को लेकर शहर के बाजार सजे-धजे नजर आ रहे हैं। पांडेयहाता, गोलघर, अलीनगर, गोरखनाथ, मोहद्दीपुर और असुरन चौक सहित अन्य स्थानों पर दुकानों में पूजा सामग्री, साड़ी, श्रृंगार और सजावटी वस्तुओं की खूब बिक्री हो रही है। मेंहदी की दुकानों से लेकर ब्यूटीपार्लर तक महिलाएं संपर्क कर रही हैं।

पांडेयहाता की दुकानों पर रविवार को आकर्षक डिजाइन की पूजा थाली, चलनी, कलश, दीपदान और सिंदूर डिब्बी सजी नजर आई। थाली सेट की कीमतें 150 रुपये से लेकर 800 रुपये तक हैं। सजावटी वस्तुओं के साथ-साथ मेहंदी, चूड़ी, बिंदी और श्रृंगार किट की भी बिक्री जोरों पर है।

पांडेयहाता के थोक व्यापारी आकाश ने बताया कि करवाचौथ के लिए पूरे सेट उपलब्ध हैं, जिनमें लोटा, चलनी, सजावटी थाली, चुनरी, पूजापाठ की पुस्तक और कैलेंडर शामिल हैं। शिव-पार्वती की व्रत कथा वाली पुस्तक की मांग भी अधिक है। व्यापारी विजय कुमार ने बताया कि पूजा थाली किट की बिक्री दो सौ रुपये से शुरू हो रही है।

वहीं, बाजार में पारंपरिक लाल साड़ी से लेकर डिजाइनर साड़ियों की नई खेप आने से महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। दुकानदारों के अनुसार इस बार सिल्क, बनारसी और जॉर्जेट साड़ियों की डिमांड सबसे अधिक है। कुछ साड़ी दुकानों पर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए 20 से 30 प्रतिशत तक की विशेष छूट दी जा रही है।