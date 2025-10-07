Diwali 2025: आसमान में खुलेगी रंगीन छतरी, रंग बदलेंगे पटाखे

गोरखपुर में दीपावली के लिए पटाखा बाजार सज गया है। थोक विक्रेताओं ने पटाखों का स्टॉक कर लिया है और अस्थायी लाइसेंस मिलने पर बिक्री शुरू करेंगे। इस बार कम प्रदूषण वाले फैंसी पटाखों की मांग अधिक है। अंब्रेला पटाखे और रंग बदलने वाली फुलझड़ियाँ खास आकर्षण होंगी। धनतेरस से खुदरा बाजार शुरू होगा जहाँ बच्चों और बड़ों के लिए विभिन्न प्रकार के पटाखे उपलब्ध होंगे।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीपावली को लेकर पटाखा बाजार में तैयारी शुरू हो गई है। थोक दुकानदारों ने पटाखों का स्टाक मंगा लिया है। तीन दिन का अस्थायी लाइसेंस मिलने पर इनकी बिक्री होगी। दुकानदारों का कहना है कि कम प्रदूषण वाले फैंसी पटाखों की बिक्री इस बार अधिक होगी। आग लगाकर छोड़ने पर अंब्रेला पटाखा से जहां आसमान में रंगीन छतरी खुलेगी। वहीं पांच से सात मिनट तक रंग बदल- बदलकर फूलझड़ी भी जलेगी।

शहर में धनतेरस से पटाखों का फुटकर बाजार सजता है। क्योंकि जिला प्रशासन की ओर से तीन दिन तक ही बिक्री की अनुमति होती है। इस दौरान बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए अलग- अलग कीमत के पटाखे उपलब्ध होते हैं।

व्यवसाय से जुड़े अनूप कुमार ने बताया कि शिवकाशी में बने पटाखे ज्यादा विश्वसनीय होते हैं। इस बार फैंसी और कम प्रदूषण वाले पटाखे उपलब्ध कराए जाएंगे। 20 हजार दाना की चटाई नई आई है। तो कलर शावर, बटरफ्लाई, डिजिटल गारलैंड, एपिक शाट जैसे पटाखे भी बिकेंगे। तीन आवाज वाला पटाखा आसमान में जाकर छतरी जैसे खुल जाएगा। उसे अंब्रेला पटाखा कहा जाता है।

विक्रेता अनस ने बताया कि ग्रीन पटाखों पर अब ज्यादा जोर दिया जा रहा है। कम आवाज और प्रदूषण की रोकथाम का ध्यान भी उत्पादक रख रहे हैं। ऐसे पटाखे भी बिकेंगे जिनके जलने पर कागज का टुकड़ा अत्यंत ही कम बचेगा। धुंआ और शोर भी कम होगा।

20 मिनट से अधिक समय तक जलने वाले पाइप अनार, छह रंगों में जलने वाली फूलझड़ी, दो- दो आवाज के राकेट, एक बार जलाने पर तीन बार फूटने वाले राकेट बम भी मिलेंगे। जलाने पर बम पहले जमीन पर फटेगा, इसके बाद रास्ते में और फिर आसमान में पहुंचकर आवाज देगा।