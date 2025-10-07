यात्रियों से 'अमृत संवाद' करेगा रेलवे, लेगा फीडबैक; मिलेंगी खास सुविधाएं

गोरखपुर रेलवे स्टेशन को यात्रियों की मांग के अनुसार विकसित किया जाएगा। रेलवे अमृत संवाद के माध्यम से यात्रियों से सुझाव लेगा। स्टेशनों पर साफ़-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और स्वच्छ स्टेशनों को पुरस्कृत किया जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे ने रेलवे क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए प्लास्टिक को ना अभियान चलाया है और स्टेशनों पर स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया गया।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। अब रेल यात्रियों की मंशा के अनुरूप रेलवे स्टेशन विकसित किए जाएंगे। उन्हें उच्चस्तरीय सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। साफ-सफाई बेहतर होगी। फीड बैक लेने के लिए रेलवे यात्रियों से 'अमृत संवाद' करेगा। इस पहल के अंतर्गत गोरखपुर समेत पूर्वोत्तर रेलवे के सभी प्रमुख स्टेशनों पर अभियान चलाया जाएगा।

रेलवे के अधिकारी स्टेशन पर आवागमन करने वाले यात्रियों व आसपास रहने वाले लोगों के साथ संवाद करेंगे। बैठक कर लोगों की राय जानेंगे। उपलब्ध सुविधाओं को साझा करने के साथ उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। यात्री सुविधाओं के अलावा स्टेशन के विकास के बारे में भी सुझाव लेंगे। मिलने वाले सुझाव मंडल, जोन व रेलवे बोर्ड तक भेजा जाएगा। यात्रियों के अहम सुझावों पर विस्तार से चर्चा को अमल में भी लाने के प्रयास होंगे। बोर्ड के दिशा-निर्देश पर रेलवे प्रशासन ने 'अमृत संवाद' शुरू कर दिया है।

स्वच्छता ही सेवा पखवारा के अंतर्गत अब डिविजन और जोन स्तर पर स्वच्छ स्टेशनों और कालोनियों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक उदय बोरवणकर ने 'रेलवे में अब प्लास्टिक को ना' अभियान चलाया है। अभियान के तहत रेलवे स्टेशन परिसर समेत रेलवे के क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाया जाएगा।