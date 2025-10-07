Language
    यात्रियों से 'अमृत संवाद' करेगा रेलवे, लेगा फीडबैक; मिलेंगी खास सुविधाएं

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 11:45 AM (IST)

    गोरखपुर रेलवे स्टेशन को यात्रियों की मांग के अनुसार विकसित किया जाएगा। रेलवे अमृत संवाद के माध्यम से यात्रियों से सुझाव लेगा। स्टेशनों पर साफ़-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और स्वच्छ स्टेशनों को पुरस्कृत किया जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे ने रेलवे क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए प्लास्टिक को ना अभियान चलाया है और स्टेशनों पर स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया गया।

    यात्रियों से ''अमृत संवाद'' करेगा रेलवे, लेगा फीडबैक

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। अब रेल यात्रियों की मंशा के अनुरूप रेलवे स्टेशन विकसित किए जाएंगे। उन्हें उच्चस्तरीय सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। साफ-सफाई बेहतर होगी। फीड बैक लेने के लिए रेलवे यात्रियों से 'अमृत संवाद' करेगा। इस पहल के अंतर्गत गोरखपुर समेत पूर्वोत्तर रेलवे के सभी प्रमुख स्टेशनों पर अभियान चलाया जाएगा।

    रेलवे के अधिकारी स्टेशन पर आवागमन करने वाले यात्रियों व आसपास रहने वाले लोगों के साथ संवाद करेंगे। बैठक कर लोगों की राय जानेंगे। उपलब्ध सुविधाओं को साझा करने के साथ उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे।

    यात्री सुविधाओं के अलावा स्टेशन के विकास के बारे में भी सुझाव लेंगे। मिलने वाले सुझाव मंडल, जोन व रेलवे बोर्ड तक भेजा जाएगा। यात्रियों के अहम सुझावों पर विस्तार से चर्चा को अमल में भी लाने के प्रयास होंगे। बोर्ड के दिशा-निर्देश पर रेलवे प्रशासन ने 'अमृत संवाद' शुरू कर दिया है।

    स्वच्छता ही सेवा पखवारा के अंतर्गत अब डिविजन और जोन स्तर पर स्वच्छ स्टेशनों और कालोनियों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक उदय बोरवणकर ने 'रेलवे में अब प्लास्टिक को ना' अभियान चलाया है। अभियान के तहत रेलवे स्टेशन परिसर समेत रेलवे के क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाया जाएगा।

    महाप्रबंधक ने संबंधित अधिकारियों को सर्वाेत्तम स्वच्छ कालोनी व स्टेशन का चयन करने व पुरस्कृत करने के लिए निर्देशित कर दिया है। ताकि उससे प्रेरित होकर आगे और भी लोग स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करें।

    मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिहं के अनुसार स्च्छता पखवाड़ा के छठवें दिन 'स्वच्छ रेलगाड़ी' (क्लीन ट्रेन) थीम के अन्तर्गत मुख्यालय गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी एवं इज्जतनगर डल के प्रमुख स्टेशनों, ट्रेनों एवं रेलवे कॉलोनियों में स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया गया।

    इस दौरान स्टेशन परिसर, र्यालयों, प्रतीक्षालयों तथा प्लेटफार्मों की विशेष साफ-सफाई की गई। यात्रियों एवं कर्मचारियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया।