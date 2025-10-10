Karwa Chauth 2025: करवा चौथ आज, चढ़ा बाजार पर शृंगार व सौभाग्य का रंग

प्रभात कुमार पाठक, जागरण गोरखपुर। पति की लंबी उम्र व सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए रखे जाने वाले करवा चाैथ को लेकर गुरुवार को गुलजार बाजार में खूब चहल-पहल रही। शुक्रवार को करवाचौथ होने के कारण महिलाओं ने करवा के साथ ही सींक, छलनी व श्रृंगार प्रसाधन के सामानों की देर रात तक खरीदारी की। कपड़ा व ज्वेलरी की दुकानों पर भी खूब चहल-पहल रहीं। बाजार श्रृंगार व सौभाग्य के रंग में रंगा नजर आया। खरीदारी अधिक होने से दुकानदार भी उत्साहित नजर आएं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शहर के प्रमुख बाजारों पांडेयहाता, असुरन, शाहमारुफ, रेती, गीता प्रेस रोड, घंटाघर, सराफा बाजार, अलीनगर और गोलघर में खरीदारी को लेकर सुहागिन महिलाओं की सर्वाधिक भीड़ रही। कपड़ा की दुकानों पर जहां डिजाइनर फैंसी साड़ियों की मांग रहीं वहीं, बनारसी और बेंगलुरु की सिल्क साड़ियों की भी कई महिलाएं खरीदारी करती नजर आईं। श्रृंगार प्रसाधन की दुकान पर करवाचौथ को लेकर चूड़ी, डिजाइनर कंगन, नेलपालिश, लिपिस्टिक आर्टिफिशियल ज्वेलरी, श्रृंगार के सामान खूब बिके।

रेती स्थित साड़ी विक्रेता संतोष शर्मा ने बताया कि महिलाएं डिजाइनर साड़ियां अधिक पसंद कर रहीं हैं। फैंसी साड़ियों की भी खूब बिक्री हो रही है। इसके साथ ही बनारसी और बेंगलुरु की सिल्क साड़ियों की भी अच्छी मांग है। गांधी आश्रम से भी महिलाएं कांजीवरम सिल्क की साड़ियां खरीद रही हैं।

शाहमारुफ में श्रृंगार प्रसाधन सामग्री के विक्रेता मोहम्मद शादाब के मुताबिक करवाचौथ को लेकर चूड़ी, डिजाइनर कंगन, नेलपालिश, लिपिस्टिक आदि की बिक्री पांच गुना तक बढ़ गई है। पांडेयहाता के विक्रेता शिवम पटवा ने बताया कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी, श्रृंगार के सामान के अलावा स्टोन वाली छलनी की मांग सबसे ज्यादा है। कुछ ग्राहकों ने आर्डर देकर चांदी की छलनी मंगवाई है। कई जगहों पर मिट्टी के अलग-अलग साइज व डिजाइन के करवों के भी स्टाल लगे हैं।

सोने और चांदी की महंगाई के बावजूद आभूषण की दुकानों पर अच्छी भीड़ हो रही है। असुरन स्थित करवाचौथ पूजन सामग्री के विक्रेता रवि वर्मा ने बताया कि इस साल पहली बार पूजा के लिए आकर्षक हैप्पी करवा लिखा आसनी आया है, जिसकी सर्वाधिक मांग है। इसकी बिक्री 50 रुपये में हो रही है। इसी तरह 50 से 80 रुपये में करवा व 50 से 100 रुपये में चलनी उपलब्ध है।

चांदी के पैटर्न पर पूजा की थाली कर रही आकर्षित करवाचौथ पर इस बार पर चांदी के पैटर्न पर थाली बाजार में महिलाओं को खूब आकर्षित कर रही है। पहले फाइबर की थाली आती थी अब इस तरह की थाली आ रही है। देखने में खूबसूरत होने के साथ ही यह डेकोरेटेड भी है। कारोबारी मो.जानू ने बताया कि यह कोलकाता व दिल्ली से आई है, जिसकी कीमत 100 से 550 रुपये तक है। इसमें सिंदूर रखने के लिए भी छोटी कटोरी बनी हुई है।

यह भी पढ़ें- Karwa Chauth 2025: कृत्रिम आभूषणों में सोने की चमक, खोने का नहीं डर इसी तरह मिट्टी की जगह इस बार पीतल व चांदी के करवा की अधिक मांग है। इसकी खासियत यह है कि हर बार मिट्टी का करवा खरीदने से भी छुटकारा मिल जाएगा। इसी तरह लटकन वाली चलनी भी महिलाओं को खूब भा रही है। इसी तरह मीना वाला करवा थाली 200 से 1200 रुपये में उपलब्ध है। इसमें थाली, लोटा व चलनी है, जिसकी अधिक बिक्री हो रही है।

आभूषण की दुकानों पर हल्के आभूषण की रही मांग ज्वेलरी की दुकानों पर हल्के वजन के आभूषण की महिलाओं ने अपने-अपने बजट के अनुसार खरीदारी की। परम्परा जेम्स एंड ज्वेल्स के निदेशक संजय अग्रवाल ने बताया कि करवाचौथ को देखते हुए हल्के व स्टोन जड़ित आभूषणों की लंबी रेंज मंगाई गई है। त्योहार को देखते हुए मेकिंग चार्ज में भी छूट दी जा रही है। असुरन स्थित ज्वेलरी के कारोबारी रमेश का कहना है कि करवाचौथ को लेकर महिलाएं मंगलसूत्र व कान के आभूषण अधिक पसंद कर रहीं हैं।



ब्यूटी पार्लर में उमड़ी रही भीड़

करवाचौथ को लेकर ब्यूटी पार्लर में भी भीड़ रही। सजने के लिए अधिकांश महिलाएं पहले से ही बुकिंग करा रखीं थीं। कई ब्यूटी पार्लरों ने पैकेज पर भी छूट दी थी। मेहंदी लगवाने के लिए महिलाओं की भीड़ को देखते हुए गोलघर और असुरन पर मेहंदी लगाने के लिए 100 से ज्यादा स्टाल लगाए गए थे। जहां मेहंदी लगवाने वाली महिलाओं की लंबी लाइन देखी गई। शहर के गोलघर स्थित परम्परा जेम्स एंड ज्वेल्स की ओर से करवाचौथ पर महिलाओं को निश्शुल्क मेहंदी लगवाने के इंतजाम किए गए थे।