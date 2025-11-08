गोरखपुर में सीएम योगी के संभावित निरीक्षण से तेज हुआ कान्हा उपवन का निर्माण, तैयारी जुटे अधिकारी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही ताल नदौर (चारपानी) में निर्माणाधीन वृहद कान्हा उपवन और वेटरनरी मेडिकल कालेज का निरीक्षण कर सकते हैं। उनके संभावित दौरे को देखते हुए नगर निगम के अधिकारी सक्रिय हो गए हैं। निगम के मुख्य अभियंता अमित शर्मा ने स्थल पर पहुंचकर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और कार्यदायी संस्था को गति बढ़ाने व गुणवत्ता बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए।

मुख्य अभियंता ने निर्माण कर रही एजेंसी से कहा कि श्रमिकों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे हों। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि निर्माण की गुणवत्ता से किसी भी स्थिति में समझौता न किया जाए।

गोरखपुर-वाराणसी राजमार्ग पर ताल नदौर (चारपानी) स्थित इस परियोजना का उद्देश्य निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिए स्थायी व्यवस्था तैयार करना है। लगभग 28 करोड़ 94 लाख 24 हजार रुपये की लागत से 40 एकड़ में बन रहे इस वृहद कान्हा उपवन में 2000 निराश्रित गोवंश को आश्रय मिलेगा। परियोजना का निर्माण उत्तर प्रदेश जल निगम (कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज) की यूनिट-14 द्वारा किया जा रहा है।