    गोरखपुर में सीएम योगी के संभावित निरीक्षण से तेज हुआ कान्हा उपवन का निर्माण, तैयारी जुटे अधिकारी

    By Arun Chand Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 02:23 PM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही ताल नदौर में बन रहे कान्हा उपवन का निरीक्षण कर सकते हैं। निरीक्षण को देखते हुए निगम के अधिकारी सक्रिय हो गए हैं और निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। 28 करोड़ की लागत से 40 एकड़ में बन रहे इस उपवन में 2000 निराश्रित गोवंश को आश्रय मिलेगा। अधिकारियों ने 26 अक्टूबर तक सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए हैं।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही ताल नदौर (चारपानी) में निर्माणाधीन वृहद कान्हा उपवन और वेटरनरी मेडिकल कालेज का निरीक्षण कर सकते हैं। उनके संभावित दौरे को देखते हुए नगर निगम के अधिकारी सक्रिय हो गए हैं। निगम के मुख्य अभियंता अमित शर्मा ने स्थल पर पहुंचकर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और कार्यदायी संस्था को गति बढ़ाने व गुणवत्ता बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए।

    मुख्य अभियंता ने निर्माण कर रही एजेंसी से कहा कि श्रमिकों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे हों। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि निर्माण की गुणवत्ता से किसी भी स्थिति में समझौता न किया जाए।

    गोरखपुर-वाराणसी राजमार्ग पर ताल नदौर (चारपानी) स्थित इस परियोजना का उद्देश्य निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिए स्थायी व्यवस्था तैयार करना है। लगभग 28 करोड़ 94 लाख 24 हजार रुपये की लागत से 40 एकड़ में बन रहे इस वृहद कान्हा उपवन में 2000 निराश्रित गोवंश को आश्रय मिलेगा। परियोजना का निर्माण उत्तर प्रदेश जल निगम (कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज) की यूनिट-14 द्वारा किया जा रहा है।

    सीएंडडीएस के स्थानिक अभियंता ओमप्रकाश यादव ने निरीक्षण के दौरान बताया कि 1700 मीटर लंबी चहारदीवारी में से 1400 मीटर में निर्माण और प्लास्टर का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि शेष 300 मीटर हिस्से में कालम और पाइलिंग का कार्य चल रहा है। इसके अलावा 2000 क्षमता के काऊ शेड, 500 क्षमता के काफ शेड, मुख्य कार्यालय भवन, तालाब, चारा गृह, टायलेट, डिस्पेंसरी, सर्वेंट क्वार्टर (भूतल, प्रथम एवं द्वितीय तल), पंप हाउस, ओवरहेड टैंक और स्टोर का निर्माण भी आरंभ हो गया है।

    मुख्य अभियंता ने निर्देश दिया कि अक्टूबर 26 तक सभी कार्य गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के संभावित निरीक्षण से पहले कार्य की स्थिति संतोषजनक होनी चाहिए। यह वृहद कान्हा उपवन आगामी वेटनरी मेडिकल कालेज का भी हिस्सा है, जो 80 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है।