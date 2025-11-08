गोरखपुर में एकता यात्रा को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी, मुख्यमंत्री योगी करेंगे नेतृत्व

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर 10 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में निकलने वाली एकता यात्रा (पदयात्रा) को भाजपा नेता और कार्यकर्ता ऐतिहासिक बनाने में जुटे हैं। यात्रा की तैयारी को लेकर शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डा. धर्मेंद्र सिंह उपस्थित रहे।

बैठक में महानगर के पदाधिकारी, विभिन्न मोर्चों के अध्यक्ष और पार्षद बड़ी संख्या में मौजूद रहे। उपस्थित सभी सदस्यों ने यह संकल्प लिया कि यात्रा को भव्य और अनुशासित रूप से संपन्न कराया जाएगा ताकि सरदार पटेल के आदर्शों और एकता के संदेश को अधिकतम जनसमूह तक पहुंचाया जा सके।

बैठक में तय हुआ कि एकता यात्रा का शुभारंभ नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण से होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। फिर सामूहिक रूप से ‘वंदे मातरम्’ का गायन किया जाएगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाकर यात्रा का शुभारंभ करेंगे।