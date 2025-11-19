गोरखपुर के इस ब्लॉक में दो गांव में बनेगा कल्याण मंडपम, मिलेगी होटल जैसी सुविधाएं

साढ़े तीन करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले बहुउद्देशीय हाल में एक साथ 300 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। इसमें एसी व नान एसी हाल, कमरा, गेस्ट रूम, पार्किंग, किचन व कांफ्रेंस हाल जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसे एक हाईटेक व आरामदायक मंडपम के रूप में तैयार किया जाएगा, जो मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित होगा।



तय किया गया है किराया

कल्याण मंडपम में हाल के आकार व एसी, नान एसी कैटेगरी के अनुसार बुकिंग चार्ज तय किए गए हैं। नान एसी हाल की बुकिंग 18 से 27 हजार रुपये के बीच होगी। एसी हाल की बुकिंग 30 से 45 हजार रुपये के बीच निर्धारित की गई है। इसके अलावा शादी समारोह के लिए 20 रुपये प्रति वर्गफीट, अन्य कार्यक्रमों के लिए 30 रुपये प्रति वर्गफुट, कांफ्रेंस हाल के लिए चार हजार रुपये, किचन के लिए पांच सौ रुपये, एसी रूम के लिए एक हजार रुपये व नान एसी रूम के लिए आठ सौ रुपये चार्ज निर्धारित किया गया है। पार्किंग, लान एरिया व वाशरूम का उपयोग मुफ्त होगा।