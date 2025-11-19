Language
    गोरखपुर के इस ब्लॉक में दो गांव में बनेगा कल्याण मंडपम, मिलेगी होटल जैसी सुविधाएं

    By Sunil Singh Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 09:44 AM (IST)

    गोरखपुर के सीयर और भौवापार गांव में कल्याण मंडपम बनने से ग्रामीणों को शहरी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। साढ़े तीन करोड़ की लागत से बनने वाले इस मंडपम में 300 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। एसी/नान एसी हॉल, कमरे, पार्किंग, रसोई जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। बुकिंग शुल्क 18 हजार से 45 हजार तक निर्धारित है।

    संवाद सूत्र, पिपरौली। सीयर व भौवापार के लोगों के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें विवाह, नामकरण संस्कार, जन्मदिन या अन्य सामाजिक कार्यक्रम के आयोजनों के लिए शहर जैसी सुविधाएं गांव में ही मिलेंगी। इन दोनों गांव में कल्याण मंडपम बनाए जाने की स्वीकृत मिल गई है। डीपीआर बनकर तैयार है।

    साढ़े तीन करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले बहुउद्देशीय हाल में एक साथ 300 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। इसमें एसी व नान एसी हाल, कमरा, गेस्ट रूम, पार्किंग, किचन व कांफ्रेंस हाल जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसे एक हाईटेक व आरामदायक मंडपम के रूप में तैयार किया जाएगा, जो मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित होगा।

    तय किया गया है किराया
    कल्याण मंडपम में हाल के आकार व एसी, नान एसी कैटेगरी के अनुसार बुकिंग चार्ज तय किए गए हैं। नान एसी हाल की बुकिंग 18 से 27 हजार रुपये के बीच होगी। एसी हाल की बुकिंग 30 से 45 हजार रुपये के बीच निर्धारित की गई है। इसके अलावा शादी समारोह के लिए 20 रुपये प्रति वर्गफीट, अन्य कार्यक्रमों के लिए 30 रुपये प्रति वर्गफुट, कांफ्रेंस हाल के लिए चार हजार रुपये, किचन के लिए पांच सौ रुपये, एसी रूम के लिए एक हजार रुपये व नान एसी रूम के लिए आठ सौ रुपये चार्ज निर्धारित किया गया है। पार्किंग, लान एरिया व वाशरूम का उपयोग मुफ्त होगा।

    यह होगा अतिरिक्त चार्ज
    एसी के लिए बिजली शुल्क चार हजार, नान एसी के लिए दो हजार, सफाई एवं हैंडलिंग शुल्क दो हजार रुपये अतिरिक्त निर्धारित की गई है। डेकोरेशन व जेनरेटर की सुविधाएं अलग से उपलब्ध कराकर अलग से चार्ज लिया जाएगा। डेकोरेशन के शानदार विकल्प व खाने-पीने की बेहतरीन सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

    कल्याण मंडपम का उद्देश्य उन परिवारों को सुविधा देना है जो महंगे बैंक्वेट हाल या अन्य निजी स्थानों पर मांगलिक कार्यक्रम आयोजित नहीं कर पाते। मंडपम बनने से गरीब व निम्न आय वर्ग के लोगों को विवाह, नामकरण संस्कार, जन्मदिन या अन्य सामाजिक कार्यक्रम कम खर्च में करने का अवसर मिलेगा।

    - राकेश कुमार शुक्ला, बीडीओ पिपरौली