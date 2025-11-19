Language
    Indian Railways News: आज से दौड़ेगी झांसी इंटरसिटी एक्सप्रेस और पैसेंजर, रेलवे ने स्थगित किया निरस्तीकरण का आदेश

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 09:55 AM (IST)

    भारतीय रेलवे ने झांसी इंटरसिटी एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों के निरस्तीकरण के आदेश को रद्द कर दिया है। अब ये ट्रेनें आज से फिर से चलेंगी, जिससे यात्रियों को यात्रा करने में सुविधा होगी। रेलवे के इस निर्णय से नियमित यात्रियों को विशेष रूप से राहत मिलेगी।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। रेलवे ने कानपुर-लखनऊ रेलखंड पर इंजीनियरिंग कार्य के चलते बुधवार को होने वाले मेगाब्लाक को निरस्त कर दिया है। रेलवे ने बुधवार को झांसी इंटरसिटी और झांसी पैसेंजर को निरस्त करने का आदेश स्थगित कर दिया है।

    अब बुधवार को ट्रेन 11109 वीरांगना लक्ष्मी बाई झांसी जंक्शन -लखनऊ इंटरसिटी को और गुरुवार को 11110 लखनऊ-वीरांगना लक्ष्मी बाई झांसी जंक्शनइंटरसिटी को निरस्त किया गया था। बुधवार को ही दोनों दिशाओं की झांसी पैसेंजर को निरस्त करने के आदेश दिए गए थे। अब यह ट्रेनें बहाल कर दी गई हैं।

    64212 कानपुर-लखनऊ मेमू भी अब 4:30 घंटे की देरी की जगह अपने तय समय पर चलेगी। उतरेटिया-शिवपुर मेमू को शाम 5:10 की जगह 7:10 बजे चलाने का आदेश भी निरस्त हो गया है।