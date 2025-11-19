Indian Railways News: आज से दौड़ेगी झांसी इंटरसिटी एक्सप्रेस और पैसेंजर, रेलवे ने स्थगित किया निरस्तीकरण का आदेश

जागरण संवाददाता, लखनऊ। रेलवे ने कानपुर-लखनऊ रेलखंड पर इंजीनियरिंग कार्य के चलते बुधवार को होने वाले मेगाब्लाक को निरस्त कर दिया है। रेलवे ने बुधवार को झांसी इंटरसिटी और झांसी पैसेंजर को निरस्त करने का आदेश स्थगित कर दिया है।

अब बुधवार को ट्रेन 11109 वीरांगना लक्ष्मी बाई झांसी जंक्शन -लखनऊ इंटरसिटी को और गुरुवार को 11110 लखनऊ-वीरांगना लक्ष्मी बाई झांसी जंक्शनइंटरसिटी को निरस्त किया गया था। बुधवार को ही दोनों दिशाओं की झांसी पैसेंजर को निरस्त करने के आदेश दिए गए थे। अब यह ट्रेनें बहाल कर दी गई हैं।