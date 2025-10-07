Language
    रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर दो युवकों से 18 लाख रुपये की ठगी, युवती समेत सात पर केस दर्ज

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 12:28 PM (IST)

    पीपीगंज में एक युवती समेत सात लोगों पर रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 18 लाख रुपये की ठगी का मामला दर्ज हुआ है। सहजनवा की सत्यरूपा सिंह ने खुद को टिकट कलेक्टर बताकर दीपभान और जितेंद्र कुमार सहानी को झांसा दिया। पीड़ितों ने 2024 में ऑनलाइन पैसे दिए पर नौकरी नहीं मिली। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर दो युवकों से 18 लाख रुपये की ठगी

    संवाद सूत्र, पीपीगंज। रेलवे में क्लर्क पद पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर दो युवकों से 18 लाख रुपये की ठगी हो गई। पीपीगंज थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर आठ शक्ति नगर हरपुर निवासी दीपभान और जितेंद्र कुमार सहानी ने इस संबंध में थाने में तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने एक युवती समेत सात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    युवकों ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि सहजनवां थाना के सिसई निवासी सत्यरूपा सिंह से वर्ष 2018 में उनकी मुलाकात हुई थी। युवती ने खुद को रेलवे में टिकट कलेक्टर बताया और कहा कि वह रेलवे के ग्रुप डी क्लर्क पद पर नौकरी लगवा सकती है।

    झांसे में आकर वर्ष 2024 में दीपभान और जितेंद्र कुमार सहानी ने नौ-नौ लाख रुपये आनलाइन ट्रांसफर कर दिए। कई महीने बीत जाने के बाद भी नौकरी मिली न रुपये वापस किए गए। जब युवकों ने रुपये मांगे तो धमकियां और गालियां दी गईं।

    पीड़ितों ने आरोप लगाया कि यह ठगी केवल सत्यरूपा सिंह ने नहीं, बल्कि उसके सहयोगियों अरुण कुमार, मानवेन्द्र कुमार, सत्यम सिंह, अंकुर मिश्रा और बालमुकुंद की मिलीभगत से की गई है। थाना प्रभारी प्रभु दयाल सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने, धमकी देने का केस दर्ज कर आरोपितों की तलाश की जा रही है।