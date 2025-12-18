IPL 2026 में विशाल और नमन की ऊंची उड़ान, पूर्वांचल का बढ़ा मान

प्रभात कुमार पाठक, गोरखपुर। भारतीय क्रिकेट जगत से पूर्वांचल के हिस्से में दोहरी उपलब्धि आई है। टेनिस बाल से आइपीएल तक का सफर तय करने वाले गोरखपुर के लेग स्पिनर विशाल निषाद और सामान्य परिवार से निकलकर एक करोड़ की बोली पाने वाले देवरिया के तेज गेंदबाज नमन तिवारी की कामयाबी ने पूर्वांचल को राष्ट्रीय क्रिकेट के मानचित्र पर चमका दिया। दोनों युवा प्रतिभाओं ने आइपीएल नीलामी में चयनित यह साबित कर दिया कि मेहनत, अनुशासन और सही मार्गदर्शन से किसी भी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है।

गोरखपुर के मूल निवासी व दाएं हाथ के लेग स्पिन गेंदबाज के साथ-साथ एक मिस्ट्री गेंदबाज के रूप में भी जाने वाले विशाल निषाद को 2026 आइपीएल नीलामी में पंजाब किंग्स ने उनके रुपये 30 लाख के बेस प्राइस पर खरीदा। 20 वर्षीय इस खिलाड़ी ने टेनिस बाल क्रिकेट से शुरुआत कर उन्होंने कोच के मार्गदर्शन में अपनी प्रतिभा को तराशा।

घरेलू क्रिकेट में यूपी टी-20 लीग के लिए गौर गोरखपुर लायंस का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने अनुभवी बल्लेबाज नीतीश राणा को पवेलियन भेजकर चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा। उनकी जादुई मिस्ट्री स्पिन गेंदबाजी से उसी दौरान तय हो गया था कि आइपीएल में उन पर जरूर बोली लगेगी।

राजघाट थाना क्षेत्र के जंगल अयोध्या प्रसाद लहसड़ी गांव के रहने वाले विशाल के पिता उमेश निषाद पेशे से राजमिस्त्री हैं, जबकि मां सुनीता देवी गृहिणी हैं। आर्थिक तंगी के बावजूद विशाल ने क्रिकेट को लेकर बड़े सपने देखे। कई बार वह अपने पिता के साथ मजदूरी के काम में हाथ बंटाते थे, लेकिन दिल में बड़ा क्रिकेटर बनने का जुनून था।

सीमित आय के बावजूद पिता ने बेटे को क्रिकेट का प्रशिक्षण दिलाने का फैसला किया। एकेडमी की फीस, किट व अन्य खर्चों को किसी तरह पूरा किया गया। माता-पिता के इस संघर्ष व प्रेरणा ने विशाल को सपने को पंख दिए। उनकी यह उपलब्धि बताती है कि सीमित संसाधन भी सपनों को रोक नहीं सकते। पंजाब किंग्स के स्क्वाड में शामिल होना न सिर्फ उनके करिअर का बड़ा पड़ाव है, बल्कि गोरखपुर के लिए भी गौरव का क्षण है।

विशाल अब तक संस्कृति क्रिकेट एकेडमी में प्रशिक्षण अपने कोच कल्याण सिंह से प्रशिक्षण ले रहे थे। कोच ने बताया कि विशाल गोरखपुर से निकलकर यूपी टी-20 लीग होते हुए इंडियन प्रीमियर लीग जैसे बड़े मंच पर जगह बना पाए हैं।

यह दिन उनके लिए दोहरी खुशियां लेकर आई है, क्योंकि पंजाब किंग्स में नाम आने के साथ-साथ विशाल का चयन विजय हजारे ट्राफी कैंप के लिए यूपी क्रिकेट एसोसिएशन की टीम में हुआ है। उन्होंने बताया कि विशाल में एक बड़े खिलाड़ी बनने की पूरी क्षमता है और आने वाले समय में वह पंजाब किंग्स के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं।

दूसरी ओर, देवरिया जनपद के खुखुदू थाना क्षेत्र के ग्राम गुलाली परसिया निवासी तेज गेंदबाज नमन तिवारी ने आइपीएल नीलामी में इतिहास रच दिया। उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक करोड़ की बड़ी बोली लगाकर अपने साथ जोड़ा। नमन पर कई टीमों की नजर थी, लेकिन उनकी रफ्तार, निरंतरता और मैच-विनिंग क्षमता पर भरोसा जताते हुए एलएसजी ने उन्हें चुना।

नमन की प्रारंभिक शिक्षा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रामपुर महुआबारी (पथरदेवा) से हुई। इंटरमीडिएट के बाद उन्होंने लखनऊ में रहकर कड़ा अभ्यास किया और अपनी गेंदबाजी को धार दी। पिता सूर्यनाथ तिवारी एलआइसी एजेंट हैं और माता सरोज तिवारी गृहिणी सामान्य परिवार से निकलकर देश के सबसे बड़े क्रिकेट मंच तक पहुंचना संघर्ष और समर्पण की मिसाल है।