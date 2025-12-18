गोरखपुर में नामी कंपनियों के नाम से बिक रहा था नकली उत्पाद, छापेमारी में बरामद

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नामी कंपनियों के नकली उत्पादों के अवैध कारोबार का बड़ा पर्दाफाश हुआ है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रेकिट बेंकाइजर (इंडिया) लिमिटेड और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के ब्रांड नाम का दुरुपयोग कर नकली सामान बाजार में बेचे जा रहे थे। शिकायत मिलने पर गोरखनाथ थाना पुलिस और कंपनियों के कर्मचारियों ने संयुक्त रुप से छापेमारी की। जिसमें लाखों रुपये के सामान बरामद हुए।

स्पीड सर्च एंड सिक्योरिटी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के जांच अधिकारी शिवम गुप्ता ने थाना प्रभारी को लिखित शिकायत दी थी। बताया था कि एक आपूर्तिकर्ता नकली उत्पादों को असली बताकर क्रय-विक्रय और सप्लाई कर रहा है। इससे कंपनियों की छवि और राजस्व को नुकसान हो रहा है और उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी भी हो रही है।

शिकायत का तत्काल संज्ञान लेते हुए दारोगा ऋषभ सिंह और कांस्टेबल शुभम सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। सोमवार को टीम ने ललिता पुरम, राजेंद्र नगर कालोनी स्थित एक नामरहित गोदाम पर छापा मारा। मौके पर दिनेश कुमार दासवानी, निवासी पुराना गोरखपुर विजयनगर, मौजूद मिले और उन्होंने स्वयं को गोदाम का मालिक बताया। पुलिस ने गोदाम संचालक को हिरासत में ले लिया।

इसके बाद गोदाम की तलाशी में बड़ी मात्रा में नकली उत्पाद बरामद किए गए। पुलिस और कंपनी प्रतिनिधियों ने प्रत्येक ब्रांड के नमूने जांच के लिए अलग किए और शेष सामान को 16 बोरियों में भरकर सील किया। साथ ही मूल उत्पादों को भी अलग से सीलकर कब्जे में लिया।