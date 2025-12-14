Language
    UP के इस शहर में TATA ब्रांड के नाम पर नकली चाय, नमक की बिक्री का भंडाफोड़

    By Satish Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 07:33 AM (IST)

    गोरखपुर में टाटा कंपनी के नाम पर नकली चायपत्ती, नमक और हार्पिक की बिक्री का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस और कंपनी अधिकारियों की संयुक्त कार्रवाई में दो दुकानदा ...और पढ़ें

    खोराबार में दो दुकानों पर छापा, सैकड़ों पैकेट जब्त,केस दर्ज। फोटो- इंटरनेट मीडिया

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। टाटा कंपनी के नाम पर नकली चायपत्ती, नमक और हार्पिक की बिक्री हो रही थी। खोराबार पुलिस और कंपनी के अधिकारियों की संयुक्त कार्रवाई में इसका भंडाफोड़ हुआ है। इस मामले में दोनों दुकानदारों के विरुद्ध पुलिस ने कापीराइट एक्ट और धोखाधड़ी की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।

    टाटा कंपनी के जांच अधिकारी शाहपुर निवासी शिवम गुप्ता ने बताया कि पिछले कुछ समय से खोराबार और आसपास के इलाकों में कंपनी के नकली उत्पाद बिकने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं।प्राथमिक स्तर पर जांच के बाद इसकी सूचना खोराबार पुलिस को दी गई।

    इसके बाद पुलिस टीम के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। सबसे पहले टीम जंगल सिकरी गांव पहुंची, जहां वकील कुमार जायसवाल की विकास जनरल स्टोर की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान दुकान के गोदाम से टाटा अग्नि चाय, टाटा प्रीमियम चाय और टाटा नमक के 500 से अधिक पैकेट बरामद हुए।

    पैकेट की छपाई, सील और बैच नंबर की जांच में यह नकली पाए गए। पुलिस ने मौके पर ही सभी पैकेट सील कर कब्जे में ले लिए।इसके बाद टीम सूबा बाजार स्थित मंजू गुप्ता की दुकान पर पहुंची। यहां गोदाम की तलाशी में नकली हार्पिक, चाय और नमक के 400 से अधिक पैकेट मिले।

    इन उत्पादों की पैकिंग भी हूबहू असली जैसी थी। शिवम गुप्ता ने बताया कि नकली खाद्य और घरेलू उपयोग के उत्पादों की बिक्री सीधे तौर पर उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ है।कुछ नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है।सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया कि मामले की जांच चल रही है।