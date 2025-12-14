UP के इस शहर में TATA ब्रांड के नाम पर नकली चाय, नमक की बिक्री का भंडाफोड़

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। टाटा कंपनी के नाम पर नकली चायपत्ती, नमक और हार्पिक की बिक्री हो रही थी। खोराबार पुलिस और कंपनी के अधिकारियों की संयुक्त कार्रवाई में इसका भंडाफोड़ हुआ है। इस मामले में दोनों दुकानदारों के विरुद्ध पुलिस ने कापीराइट एक्ट और धोखाधड़ी की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।

टाटा कंपनी के जांच अधिकारी शाहपुर निवासी शिवम गुप्ता ने बताया कि पिछले कुछ समय से खोराबार और आसपास के इलाकों में कंपनी के नकली उत्पाद बिकने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं।प्राथमिक स्तर पर जांच के बाद इसकी सूचना खोराबार पुलिस को दी गई।

इसके बाद पुलिस टीम के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। सबसे पहले टीम जंगल सिकरी गांव पहुंची, जहां वकील कुमार जायसवाल की विकास जनरल स्टोर की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान दुकान के गोदाम से टाटा अग्नि चाय, टाटा प्रीमियम चाय और टाटा नमक के 500 से अधिक पैकेट बरामद हुए।