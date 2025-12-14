767 डॉक्टर आज चुनेंगे अपना अध्यक्ष, IMA की गोरखपुर शाखा के तीन पदों के लिए पड़ेंगे वोट

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) की गोरखपुर शाखा के डाॅक्टर रविवार को अपना नया अध्यक्ष चुनेंगे। कार्यकारिणी के तीन पदों के लिए सात प्रत्याशी मैदान में हैं। सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक 767 डाॅक्टरों को मतदान करना है।

इसके बाद भी आइएमए के 250 सदस्य और हैं लेकिन इन्होंने वार्षिक सदस्यता शुल्क नहीं जमा किया है। यदि मतदान के पहले भी सदस्यता शुल्क जमा हो जाएगा तो यह भी मतदान कर सकेंगे। पांच बजे मतदान खत्म होने के तत्काल बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। रात आठ बजे के पहले परिणाम घोषित हो जाने की उम्मीद है।