नए साल में रेलवे विभाग में इन पदों पर होगी बंपर भर्ती, RRB ने जारी किया वार्षिक कैलेंडर

प्रेम नारायण द्विवेदी, गोरखपुर। रेल मंत्रालय के निर्देश पर रेलवे बोर्ड ने वर्ष 2026 के लिए भारतीय रेलवे स्तर पर भर्तियों का वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। भर्तियों की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए नौ रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) को नोडल भी नामित कर दिया है। बोर्ड के कार्यकारी निदेशक (आरआरबी) ने सभी जोन के प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारियों को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

बोर्ड ने कहा है कि नए साल में रेलवे भर्ती बोर्डों द्वारा की जाने वाली भर्तियों के लिए वार्षिक कैलेंडर का पालन किया जाए। सभी जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट अपनी रिक्तियों का आकलन निर्धारित समय से कर दें। इसके अलावा बोर्ड ने वर्ष 2025 के लिए भारतीय रेलवे स्तर पर लेवल-वन के 22 हजार पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया आरंभ करने की मंजूरी दे दी है।

रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक राजीव गांधी ने कहा है कि सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2026 में रेलवे भर्ती बोर्डों द्वारा की जाने वाली भर्तियों के लिए वार्षिक कैलेंडर का पालन किया जाएगा।

वार्षिक कैलेंडर का अनुपालन सुनिश्चित करने लिए अवधि, केटेगरी, रिक्तियों का आकलन (अधिकतम तिथि), ऑनलाइन इंडेंटिंग एंड रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम (ओआईआरएमएस) में रिक्तियों का आकलन तथा स्वीकृति के बाद ड्राफ्ट के लिए प्रस्ताव तैयार करने का समय निर्धारित कर दिया गया है।

जिसमें असिस्टेंट लोको पायलट (एएलपी), तकनीशियन, सेक्शन कंट्रोलर, जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल स्टाफ, नान टेक्निकल पापुलर केटेगरी (एनटीपीसी) लेवल- 2, 3,4 और 5 तथा मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड केटेगरी में भर्तियां शामिल हैं। इन श्रेणियों में भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने के लिए क्रमश: जम्मू, तिरुअनंतपुरम, भुवनेश्वर, प्रयागराज, अहमदाबाद, बिलासपुर, चंडीगढ़, गुवाहाटी और मुंबई को नोडल आरआरबी नामित किया गया है। सभी जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट को सलाह है कि तय अवधि तक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई हो तो 2025 की भर्ती वर्ष में पहले से इंडेंट की गई रिक्तियों को घटा लें।

रेलवे भर्ती बोर्ड बेंगलुरु विस्तृत शेड्यूल जारी करेगा, जिसके अनुसार रिक्तियों का आकलन किया जाएगा। जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट वार्षिक कैलेंडर के अंतर्गत तुरंत कार्रवाई शुरू कर प्रगति रिपोर्ट बोर्ड को भेज दें, ताकि आवश्यक विचार किया जा सके।

रेलवे बोर्ड ने वर्ष 2025 के लेवल-वन केटेगरी की स्वीकृत रिक्तियों को भरने के लिए भी दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। 12 दिसंबर 2025 को लिखे गए पत्र में रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक (एमपीपी) शत्रुघ्न बेहरा ने कहा है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (एचआरएमएस) के इंडेंट मैनेजमेंट माड्यूल में जोनल रेलवे और उत्पादन इकाइयों द्वारा लेवल-वन केटेगरी की रिक्तियों का आकलन किया गया है।