गोरखपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो की मुंबई फ्लाइट अंतिम समय में कैंसिल, यात्रियों का धैर्य टूटा

जागरण संवाददाता, गाेरखपुर। एयरपोर्ट पर गुरुवार का दिन यात्रियों के लिए तनावपूर्ण रहा। इंडिगो की मुंबई से आने वाली फ्लाइट अंतिम समय में रद कर दी गई, जबकि अन्य रूट की इंडिगो और स्पाइसजेट की कई उड़ानें देरी से पहुंचीं। सुबह से शाम तक बदलते समय, अस्पष्ट सूचना की वजह से एयरपोर्ट पर अफरातफरी की स्थिति बनी रही।

सुबह की पहली उड़ान से ही देरी का सिलसिला शुरू हो गया। दिल्ली से आने वाली इंडिगो की 11:40 बजे निर्धारित फ्लाइट 12 बजकर 10 मिनट पर उतरी। हालांकि यह देरी मामूली थी, लेकिन इसके तुरंत बाद आने वाली उड़ानों का शेड्यूल क्रमशः बिगड़ता चला गया।

दोपहर 1:25 बजे हैदराबाद से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट लगभग ढाई घंटे लेट होकर 3:50 बजे पहुंची।अपराह्न 3:30 बजे कोलकाता से आने वाली उड़ान को गोरखपुर पहुंचने में भी लगभग ढाई घंटे की देरी हुई और यह शाम 6 बजे उतरी। बेंगलुरु से 5:40 बजे निर्धारित इंडिगो की फ्लाइट भी समय पर नहीं आई और 6:15 बजे पहुंच सकी। हर उड़ान के साथ देरी का अंतर बढ़ता गया और एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ और बेचैनी स्पष्ट दिखाई देने लगी।

यात्रियों को न तो डेपार्चर का निश्चित समय मिल रहा था और न ही एयरलाइन की ओर से कोई ठोस अपडेट।स्पाइसजेट की मुंबई फ्लाइट भी 6:15 के बजाय सात बजे पहुंची। शाम चार बजे दिल्ली से आने वाली इंडिगो की दूसरी उड़ान भी तय समय पर नहीं पहुंच सकी थी, और यात्रियों की चिंता लगातार बढ़ती रही। एयरलाइन की ओर से देरी का कारण केवल ‘आपरेशनल इश्यू’ बताया जाता रहा, जिससे नाराजगी और बढ़ी।