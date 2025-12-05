सप्तक्रांति की पेंट्रीकार में विजिलेंस का छापा, अवैध रूप से बैठे 21 लोगों को पकड़ा
पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय, गोरखपुर की विजिलेंस टीम ने 12557 सप्तक्रांति एक्सप्रेस की पेंट्रीकार में छापेमारी कर मुजफ्फरपुर, बेतिया, बगहा और गोरख ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय गोरखपुर की विजिलेंस टीम ने मुजफ्फरपुर से आनंदविहार जाने वाली 12557 नंबर कीसप्तक्रांति एक्सप्रेस की पेंट्रीकार में छापेमारी कर अवैध रूप से यात्रा कर रहे 21 लोगों को पकड़ा है।
मुजफ्फरपुर, बेतिया, बगहा और गोरखपुर के लोग पेंट्रीकार मैनेजर को एक से चार हजार रुपये देकर अवैध रूप से दिल्ली की यात्रा कर रहे थे। टीम ने पकड़े गए लोगों से 36,490 रुपये जुर्माना वसूल कर आवयश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों और अधिकारियों को चिट्ठी लिखी है।
साथ ही नियमों व सुरक्षा का हवाला देते हुए पेंट्रीकार में किसी भी स्थिति में अवैध यात्रा कराने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की कड़ी चेतावनी दी है।
