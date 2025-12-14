Language
    डीजीसीए की कटौती का गोरखपुर पर असर नहीं, IndiGo की उड़ानें यथावत

    By Satish Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 07:45 AM (IST)

    डीजीसीए द्वारा इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों में कटौती के बावजूद, गोरखपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो की सभी उड़ानें पूर्ववत जारी रहेंगी। यहां से रोजाना दिल्ली, म ...और पढ़ें

     दिल्ली,मुंबई,कोलकाता,बेंगलुरु व हैदराबाद के लिए रोजाना उड़ानें जारी रहेंगी। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। डीजीसीए (नागर विमानन महानिदेशालय) की ओर से इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों में 10 फीसद कटौती के फैसले के बीच यात्रियों के लिए राहत की खबर सामने आई है। गोरखपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो की किसी भी उड़ान में कटौती नहीं की गई है और यहां से एयरलाइन का पूरा संचालन पूर्ववत जारी रहेगा।

    नागर विमानन महानिदेशालय ने इंडिगो के उड़ानों की संख्या घटाने का निर्णय लिया है। इसके बाद गोरखपुर में भी असमंजस की स्थिति बन गई थी। हालांकि एयरपोर्ट सूत्रों और प्रशासन ने साफ किया है कि गोरखपुर एयरपोर्ट को इस कटौती से बाहर रखा गया है।

    यहां से इंडिगो की कुल छह उड़ानें नियमित रूप से संचालित होती हैं। इन उड़ानों के जरिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और हैदराबाद के लिए रोजाना आवागमन होता है। डीजीसीए की ओर से किए गए बदलावों का इन रूटों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

    प्रभारी प्रचालन विजय कौशल ने बताया कि उड़ानों के संचालन पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी बदलाव की स्थिति में यात्रियों को पहले से सूचित किया जाएगा। फिलहाल गोरखपुर एयरपोर्ट से इंडिगो की सभी सेवाएं पूरी क्षमता के साथ जारी हैं और आने वाले दिनों में भी संचालन सामान्य बने रहने की उम्मीद है।

    चार एयरलाइन की 11 विमान भरते हैं उड़ान :
    गोरखपुर एयरपोर्ट से रोजाना कुल 11 यात्री विमान विभिन्न शहरों के लिए उड़ान भरते हैं। इनमें सबसे अधिक हिस्सेदारी इंडिगो एयरलाइंस की है, जिसकी छह नियमित उड़ानें संचालित होती हैं।

    इसके अलावा अकासा एयर और स्पाइसजेट की दो-दो उड़ानें गोरखपुर एयरपोर्ट से संचालित की जाती हैं, जो दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे प्रमुख रूटों को जोड़ती हैं। वहीं एलायंस एयर का एक छोटा विमान दिल्ली के लिए उड़ान भरता है, जो सीमित क्षमता के बावजूद नियमित सेवा प्रदान करता है।