डीजीसीए की कटौती का गोरखपुर पर असर नहीं, IndiGo की उड़ानें यथावत

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। डीजीसीए (नागर विमानन महानिदेशालय) की ओर से इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों में 10 फीसद कटौती के फैसले के बीच यात्रियों के लिए राहत की खबर सामने आई है। गोरखपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो की किसी भी उड़ान में कटौती नहीं की गई है और यहां से एयरलाइन का पूरा संचालन पूर्ववत जारी रहेगा।

नागर विमानन महानिदेशालय ने इंडिगो के उड़ानों की संख्या घटाने का निर्णय लिया है। इसके बाद गोरखपुर में भी असमंजस की स्थिति बन गई थी। हालांकि एयरपोर्ट सूत्रों और प्रशासन ने साफ किया है कि गोरखपुर एयरपोर्ट को इस कटौती से बाहर रखा गया है।

यहां से इंडिगो की कुल छह उड़ानें नियमित रूप से संचालित होती हैं। इन उड़ानों के जरिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और हैदराबाद के लिए रोजाना आवागमन होता है। डीजीसीए की ओर से किए गए बदलावों का इन रूटों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।