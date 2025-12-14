Language
    Indian Railway News: 14 घंटे विलंब से पहुंची दरभंगा-नई दिल्ली स्पेशल, ठंड में ठिठुरे यात्री

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 07:37 AM (IST)

    गोरखपुर जंक्शन पर दरभंगा से नई दिल्ली जा रही स्पेशल एक्सप्रेस 14 घंटे की देरी से पहुंची। हावड़ा-काठगोदाम बाघ एक्सप्रेस भी साढ़े तीन घंटे लेट थी, जिससे ...और पढ़ें

    बाघ एक्सप्रेस भी तीन घंटे लेट, कोहरे के साथ बढ़ने लगा ट्रेनों का विलंबन। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दरभंगा से नई दिल्ली जा रही 02569 नंबर की स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन शुक्रवार को लगभग 14 घंटे की देरी से गोरखपुर जंक्शन पहुंची। शनिवार को भी यह ट्रेन सात घंटे विलंब से चल रही थी। 13019 नंबर की हावड़ा-काठगोदाम बाघ एक्सप्रेस भी लगातार विलंब से चल रही है। यह ट्रेन भी साढ़े तीन घंटे विलंब से चल रही थी। रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के इंतजार में यात्री ठंठ में ठिठुरते रहे। परेशानी बढ़ती ही जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरभंगा-नई दिल्ली स्पेशल और बाघ एक्सप्रेस ही नहीं अन्य स्पेशल और नियमित ट्रेनें भी विलंब से चल रही हैं। वैशाली, बिहार संपर्क क्रांति, अवध, अवध-असम और इंटरसिटी आदि ट्रेन एक से पांच घंटे के विलंब से चल रही थीं।

    दरअसल, कोहरे के साथ ट्रेनों का विलंबन भी बढ़ता जा रहा है। यद्यपि, कोहरे में निर्बाध ट्रेन संचालन को लेकर रेलवे प्रशासन की तैयारी और समृद्ध होती जा रही है। सभी ट्रेनों में फाग सेफ डिवाइस लगा दी गई है।

    डिवाइस लग जाने से ट्रेनों की अधिकतम अनुमेय गति 75 किमी प्रति घंटा हो गई है। फाग सेफ डिवाइस के माध्यम से आने वाले सिग्नल की जानकारी मिलने से लोको पायलटों का भरोसा बढ़ा है। इससे एक लाभ यह भी मिला है कि अब फाग सिग्नल मैन भेज कर डेटोनेटर (पटाखा) लगाने की आवश्यकता भी खत्म हो गई है।