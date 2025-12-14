Indian Railway News: 14 घंटे विलंब से पहुंची दरभंगा-नई दिल्ली स्पेशल, ठंड में ठिठुरे यात्री

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दरभंगा से नई दिल्ली जा रही 02569 नंबर की स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन शुक्रवार को लगभग 14 घंटे की देरी से गोरखपुर जंक्शन पहुंची। शनिवार को भी यह ट्रेन सात घंटे विलंब से चल रही थी। 13019 नंबर की हावड़ा-काठगोदाम बाघ एक्सप्रेस भी लगातार विलंब से चल रही है। यह ट्रेन भी साढ़े तीन घंटे विलंब से चल रही थी। रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के इंतजार में यात्री ठंठ में ठिठुरते रहे। परेशानी बढ़ती ही जा रही है।

