गोरखपुर में पांच दिन बाद बहाल हुई IndiGo की दिल्ली और बेंगलुरु की उड़ान, यात्रियों ने ली राहत की सांस

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। इंडिगो की उड़ानों में पांच दिन से जारी अव्यवस्था के बीच शुक्रवार को यात्रियों के लिए राहत की शुरुआत हुई।दिल्ली की सुबह और शाम को बेंगलुरु के लिए होने वाली उड़ान को शुरू कर दिया गया।एयरपोर्ट पर भी स्थिति पूरी तरह से सामान्य रही।

गोरखपुर एयरपोर्ट पर पिछले पांच दिनों से दिल्ली और बेंगलुरु रूट की उड़ानें रद होने से यात्रियों को भारी असुविधा झेलनी पड़ रही थी। कई यात्रियों को मीटिंग, मेडिकल अपाइंटमेंट और कनेक्टिंग उड़ानों के लिए अपनी योजनाएं बदलनी पड़ीं। वहीं शुक्रवार की सुबह यात्रियों के लिए राहत लेकर आई, जब दिल्ली से आने वाली इंडिगो की उड़ान पांच दिन बाद निर्धारित समय सुबह 11:40 बजे से 10 मिनट पहले उतर गई। एयरलाइन अधिकारियों ने बताया कि शेड्यूल को अब सामान्य किया जा रहा है और आगे उड़ानें समय से संचालित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।