गोरखपुर में पांच दिन बाद बहाल हुई IndiGo की दिल्ली और बेंगलुरु की उड़ान, यात्रियों ने ली राहत की सांस

    By Satish Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 08:18 AM (IST)

    गोरखपुर में इंडिगो की दिल्ली और बेंगलुरु की उड़ानें पांच दिन बाद फिर से शुरू हो गई हैं, जिससे यात्रियों ने राहत की सांस ली। पिछले कुछ दिनों से उड़ानें ...और पढ़ें

     लगातार उड़ानें रद होने से परेशान यात्रियों को मिली राहत। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। इंडिगो की उड़ानों में पांच दिन से जारी अव्यवस्था के बीच शुक्रवार को यात्रियों के लिए राहत की शुरुआत हुई।दिल्ली की सुबह और शाम को बेंगलुरु के लिए होने वाली उड़ान को शुरू कर दिया गया।एयरपोर्ट पर भी स्थिति पूरी तरह से सामान्य रही।

    गोरखपुर एयरपोर्ट पर पिछले पांच दिनों से दिल्ली और बेंगलुरु रूट की उड़ानें रद होने से यात्रियों को भारी असुविधा झेलनी पड़ रही थी। कई यात्रियों को मीटिंग, मेडिकल अपाइंटमेंट और कनेक्टिंग उड़ानों के लिए अपनी योजनाएं बदलनी पड़ीं।

    वहीं शुक्रवार की सुबह यात्रियों के लिए राहत लेकर आई, जब दिल्ली से आने वाली इंडिगो की उड़ान पांच दिन बाद निर्धारित समय सुबह 11:40 बजे से 10 मिनट पहले उतर गई। एयरलाइन अधिकारियों ने बताया कि शेड्यूल को अब सामान्य किया जा रहा है और आगे उड़ानें समय से संचालित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

    हैदराबाद से आने वाली उड़ान भी 30 मिनट पहले पहुंची, जिससे यात्रियों में भरोसा कुछ हद तक लौटा।मुंबई से आने वाली उड़ान अपराह्न 3:20 बजे पहुंचनी थी, लेकिन यह करीब 45 मिनट की देरी से उतरी। कोलकाता से आने वाली उड़ान समय पर 3:30 बजे एयरपोर्ट पहुंची, जिससे इस रूट के यात्रियों को किसी तरह की परेशानी नहीं हुई।

    एयरलाइन अधिकारियों का कहना है कि परचालन संबंधी समस्या के कारण उड़ानें बाधित हुई थीं, लेकिन अब स्थिति धीरे-धीरे सामान्य की जा रही है।

    अकासा और स्पाइसजेट की उड़ानें देरी से हुईं:
    बेंगलुरु से दोपहर 2:15 बजे पहुंचने वाला अकासा एयरलाइन का विमान शुक्रवार को 30 मिनट देर से पहुंचा।वहीं मुंबई से शाम 6:15 बजे पहुंचने वाला स्पाइसजेट का विमान एक घंटे की देरी से गोरखपुर पहुंची।