गोरखपुर में वार्निंग फ्लीट के आगे आयी थी बस, नहीं रुका सीएम का काफिला; SSP ने बताया क्यों हटे चौकी प्रभारी

जागरण संवाददाता,गोरखपुर। एयरपोर्ट जाते समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफिला का आगे कोई वाहन नहीं आया था।असुरन चौराहे पर रूट में बस आ जाने की वजह से वार्निंग फ्लीट क्षणभर के लिए धीमी हुई।समीक्षा में एसएसपी ने इसे सुरक्षा चूक नहीं माना, हालांकि ड्यूटी लापरवाही के चलते असुरन चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया।

चार दिसंबर की शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला स्पोर्ट्स कालेज से एयरपोर्ट की ओर लौट रहा था। निर्धारित रूट पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पहले से ही व्यापक बंदोबस्त किए गए थे।असुरन चौराहे पर तीन थानेदार, एक सीओ और दो ट्रैफिक इंस्पेक्टर तैनात थे। इसी बीच असुरन चौराहे के पास अचानक एक बस रूट में आ गई।

बस के प्रवेश से वार्निंग फ्लीट की गति कुछ समय के लिए धीमी हो गई, लेकिन मुख्य फ्लीट बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ती रही।घटना की जानकारी मिलने पर एसएसपी राजकरन नय्यर ने तुरंत मामले की समीक्षा की और सुरक्षा टीम से रिपोर्ट ली।

उन्होंने स्पष्ट किया कि चूंकि मुख्यमंत्री का काफिला न रुका और न ही बाधित हुआ, इसलिए इसे सुरक्षा चूक की श्रेणी में नहीं रखा गया है। परंतु, वार्निंग फ्लीट के दौरान प्रोटोकाल के अनुसार रूट को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखना अनिवार्य था।समीक्षा में यह पाया गया कि असुरन चौकी स्तर पर तैयारी पर्याप्त नहीं थी। इसके बाद चौकी प्रभारी असुरन को लाइन हाजिर कर दिया गया।