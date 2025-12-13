रात में प्रेमी से मिलने पहुंची युवती, पुलिस को दो घंटे तक करती रही गुमराह

संवाद सूत्र, चरगांवा। देवरिया जनपद की रहने वाली एक युवती गुरुवार की रात 11:30 बजे प्रेमी से मिलने के लिए पादरी बाजार पहुंच गई। इसके पूर्व उसकी बाद प्रेमी से फोन पर हुई थी। आधे घंटे तक वह प्रेमी के घर का रास्ता ढूढती रही। नहीं मिलने पर पुलिस चौकी पहुंच गयी। पुलिस की पूछताछ के बाद पहले उसने इधर-उधर की बात कर गुमराह किया। करीब दो घंटे बाद पुलिस उसके स्वजन को बुलाकर युवती को सिपुर्द किया।

युवती शहर में किराए के कमरे में रहते हुए पढ़ाई करती है। संगम चौराहा के एक युवक से उसकी लंबे समय से जान-पहचान है। कई बार वह युवक से मिलने वहां आ भी चुकी है। गुरुवार रात में फोन पर दोनों में बातचीत हुई। इसके बाद वह प्रेमी से मिलने के लिए रात में उसकी कालोनी पहुंची, लेकिन रास्ता भटक गई।