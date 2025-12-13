रात में प्रेमी से मिलने पहुंची युवती, पुलिस को दो घंटे तक करती रही गुमराह
संवाद सूत्र, चरगांवा। देवरिया जनपद की रहने वाली एक युवती गुरुवार की रात 11:30 बजे प्रेमी से मिलने के लिए पादरी बाजार पहुंच गई। इसके पूर्व उसकी बाद प्रेमी से फोन पर हुई थी।
आधे घंटे तक वह प्रेमी के घर का रास्ता ढूढती रही। नहीं मिलने पर पुलिस चौकी पहुंच गयी। पुलिस की पूछताछ के बाद पहले उसने इधर-उधर की बात कर गुमराह किया। करीब दो घंटे बाद पुलिस उसके स्वजन को बुलाकर युवती को सिपुर्द किया।
युवती शहर में किराए के कमरे में रहते हुए पढ़ाई करती है। संगम चौराहा के एक युवक से उसकी लंबे समय से जान-पहचान है। कई बार वह युवक से मिलने वहां आ भी चुकी है। गुरुवार रात में फोन पर दोनों में बातचीत हुई। इसके बाद वह प्रेमी से मिलने के लिए रात में उसकी कालोनी पहुंची, लेकिन रास्ता भटक गई।
काफी देर तक खोजबीन करने के बाद जब युवक नहीं मिला, तो युवती ने उसे फोन किया तो मोबाइल फोन बंद बताने लगा। फिर, रात ज्यादा होने से वह भयभीत होकर पास में स्थित पादरी बाजार पुलिस चौकी पहुंच गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए करीब दो घंटे तक युवती से पूछताछ की। जिस पर युवती ने पहले बताया कि वह संगम चौराहे की रहने वाली है लेकिन रास्ता भटक गई है।
इसके बाद जब पुलिस उसके परिवार से संपर्क करने की कोशिश की तो उसने पूरा घटनाक्रम बताया। अंत में पुलिस ने उसके स्वजन को बुलाकर युवती को सुपुर्द किया। साथ में उसे देर रात अकेले नहीं निकलने की हिदायत भी दी। चौकी प्रभारी अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि एक युवती रात में चौकी पर आई थी। पूछताछ के बाद स्वजन को बुलाकर उसे सिपुर्द कर दिया गया।
