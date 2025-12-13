गोरखपुर के करमैनी पुल से किशोरी ने नदी में लगाई छलांग, मछुआरों ने बचाई जान

संवाद सूत्र, करमैनी घाट। घर से नाराज होकर निकली किशोरी शुक्रवार को करमैनी पुल से राप्ती नदी में छलांग लगा दी। गनिमत रहा कि कुछ दूरी पर मछली पकड़ रहे मछुआरों की नजर उस पर पड़ गई। फिर डोंगी नाव से मौके पर पहुंचकर किशोरी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि किशोरी के पेट में नदी में पड़ी प्रतिमा विसर्जन की लकड़ियों से चोट लग गई। सीएचसी में उपचार के बाद पुलिस ने स्वजन को बुलाकर किशोरी को सिपुर्द कर दिया।

नदी किनारे पहुंचे स्वजन ने बताया कि सुबह खाना बनाने को लेकर किशोरी की छोटी बहन से कहासुनी हो गई थी। मामला बढ़ने पर दोनों बहनों को डांट दिया गया था। इसी बात से नाराज़ होकर वह बिना बताए घर से निकल गई। फिर कब करमैनी पुल पर पहुंची, इसकी जानकारी उन लोगों को तब हुई जब पुलिस द्वारा फोन किया गया।

करमैनी चौकी प्रभारी भूपेंद्र तिवारी ने बताया कि घर वालों से नाराज होकर किशोरी खुदकुशी करने के करने के मकसद से नदी में छलांग लगाई थी। राहगीरों के शोर मचाने पर डाेंगी नाव से पहुंचे मछुआरों ने किशोरी को बचा लिया।