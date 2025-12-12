गोरखपुर में बनेगा अंतरराष्ट्रीय फिश रिसर्च सेंटर, मत्स्य विभाग-गैर सरकारी संगठन की टीम ने भ्रमण कर किया स्थान का चयन

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मत्स्य विभाग और वर्ल्ड फिश सेंटर की टीम ने अंतरराष्ट्रीय फिश रिसर्च सेंटर बनाने की तैयारी शुरू की है। मत्स्य विभाग और गैर सरकारी संगठन वर्ल्ड फिश सेंटर मनीला (फिलीपींस) की टीम ने दो दिनों तक भ्रमण कर स्थानों का चयन किया है।

अधिकारियों का कहना है कि गोरखनाथ थाना के पीछे स्थित मत्स्य विभाग के उपनिदेशक भवन में व्यवसायिक कार्यालय बनाया जाएगा। छपिया में स्थित हैचरी को रिसर्च सेंटर के विकसित करके मछलियों के उत्पादन, उनके व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा। जलवायु, पानी, मिट्टी सहित अन्य बिंदुओं पर शोध किया जाएगा, जिसमें देश- विदेश के विज्ञानी शामिल होंगे। अधिकारियों ने दावा किया है यह विश्व का चौथा अंतरराष्ट्रीय फिश रिसर्च सेंटर होगा।

मत्स्य विभाग के कार्यकारी अधिकारी संतोषराम ने बताया कि गैर सरकारी संगठन वर्ल्ड फिश सेंटर मनीला (फिलीपींस) के चौथे अंतरराष्ट्रीय फिश रिसर्च सेंटर की स्थापना की तैयारी है। इसके लिए मत्स्य विभाग और संगठन की टीम ने दो दिनों तक जनपद के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करके जगह का चयन किया है।