गोरखपुर में डेढ़ दशक पूर्व छूटी भूमि को अब अधिगृहीत करेगा GDA, बोर्ड से पहले ही मिल चुकी है मंजूरी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। खोराबार टाउनशिप एवं मेडिसिटी परियोजना को गति देने के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। परियोजना क्षेत्र की भूमि को करीब डेढ़ दशक पूर्व प्राधिकरण ने अधिगृहीत किया था। लेकिन, अभी भी 11,420 वर्ग मीटर भूमि का अधिग्रहण नहीं हो सका है। इस वजह से कई स्थानों पर टिन शेड और चहारदीवारी जैसे छिटपुट निर्माण विकास में बाधा बन रहे हैं। अब जीडीए ने टाउनशिप परियोजना के लिए अनिवार्य भूमि अर्जन के तहत इस भूमि काे वापस लेने की कार्रवाई शुरू कर दी है।



प्राधिकरण ने उप जिलाधिकारी (सदर) को पत्र भेजकर खोराबार और जंगल सिकरी के प्रभावित गाटों का सीमांकन कराने के लिए तिथि निर्धारित करने का अनुरोध किया है। सीमांकन के दौरान जीडीए के कर्मचारी और तहसील स्टाफ संयुक्त रूप से मौजूद रहेंगे, ताकि जमीनी स्थिति स्पष्ट रूप से दर्ज की जा सके और अधिग्रहण प्रक्रिया में कोई भ्रम न रहे।