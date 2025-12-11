गोरखपुर के लालडिग्गी क्षेत्र में बनेगा आधुनिक पांच मंजिला काम्प्लेक्स, 34.47 करोड़ की लागत से होगा निर्माण

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। स्मार्ट सिटी की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए नगर निगम लालडिग्गी क्षेत्र में आधुनिक पांच मंजिला काम्प्लेक्स का निर्माण कराने जा रहा है। लगभग 34.47 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह काम्प्लेक्स करीब 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। नगर निगम ने इसे म्युनिसिपल बांड के क्रम में तैयार कर प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया है। परियोजना पूरी होने के बाद यह क्षेत्र व्यावसायिक गतिविधियों और आवासीय व्यवस्था का प्रमुख केंद्र बनने की संभावना रखता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नगर निगम द्वारा तैयार प्रस्ताव के अनुसार काम्प्लेक्स का डिजाइन बहु-उपयोगी स्वरूप में तैयार किया गया है। भवन में ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी जिससे स्थानीय लोगों और आने वाले उपभोक्ताओं को वाहन खड़ा करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। पहली और दूसरी मंजिल को पूर्ण रूप से व्यावसायिक गतिविधियों के लिए आरक्षित किया गया है।

यहां करीब 40 दुकानों का निर्माण प्रस्तावित है, जहां शोरूम, रिटेल स्टोर, सेवा केंद्र तथा अन्य कारोबारी प्रतिष्ठान संचालित किए जा सकेंगे। इससे नगर निगम को अच्छी खासी आय होने की उम्मीद है। दरअसल नगर निगम अपनी आय के संसाधन को बढ़ाने की दिशा में नई-नई परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इसी क्रम में नगर निगम करीब 100 करोड़ का म्युनिसिपल बांड भी ला रहा है।