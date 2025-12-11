गोरखपुर जंक्शन पर बनेगा 40 बेड का सुविधा संपन्न एसी रनिंग रूम, एक करोड़ 83 लाख रुपये का बजट मंजूर
पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय गोरखपुर जंक्शन पर रनिंग स्टाफ के लिए एक करोड़ 83 लाख रुपये की लागत से 40 बेड का नया वातानुकूलित रनिंग रूम बनेगा। रेलवे बो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय गोरखपुर जंक्शन पर रनिंग स्टाफ (लोको पायलट व गार्ड) के लिए नया सुविधा संपन्न वातानुकूलित रनिंग रूम बनेगा। रेलवे बोर्ड के दिशा-निर्देश पर रेलवे प्रशासन ने निर्माण की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। 40 बेड का नया रनिंग रूम लगभग एक करोड़ 83 लाख रुपये बजट से बनेगा। लखनऊ मंडल प्रशासन ने टेंडर जारी कर दिया है। नए रनिंग रूम से रनिंग स्टाफ को समुचित विश्राम तो मिलेगा ही, संरक्षा भी सुदृढ़ होगी।
जानकारों के अनुसार गोरखपुर जंक्शन पर टिकट चेकिंग स्टाफ (टीटीई) के लिए भी अलग से रनिंग रूम के निर्माण का प्रस्ताव तैयार है। 19 जून 2025 को गोरखपुर जंक्शन का निरीक्षण के दौरान रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार जंक्शन के पुनर्विकास के साथ नया रनिंग रूम भी तैयार करने के लिए निर्देशित किया था। 139 वर्ष बाद 500 करोड़ रुपये की लागत से गोरखपुर जंक्शन का पुनर्विकास हो रहा है। पुनर्विकास के अंतर्गत जंक्शन को सिटी सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है।
जंक्शन पर और दो नए प्लेटफार्म बनेंगे। नए प्लेटफार्म साउथ-वेस्ट बिल्डिंग और प्लेटफार्म एक के बीच प्लेटफार्म नंबर टू ए के सीध में बनेंगे। रेलवे प्रशासन ने दो नए प्लेटफार्मों का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। पुनर्विकास के बाद गोरखपुर जंक्शन पर पूर्वोत्तर रेलवे में सर्वाधिक कुल 12 प्लेटफार्म हो जाएंगे।
वर्तमान में दस प्लेटफार्मों से ट्रेनें चल रही हैं। एक और दो नंबर को मिलाकर गोरखपुर में विश्व का दूसरा सबसे लंबा (1333.66 मीटर) प्लेटफार्म है। 07 जुलाई, 2023 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पुनर्विकास की आधारशिला रखी थी। नवनिर्माण के लिए तीन साल का लक्ष्य निर्धारित है।
फिलहाल, गोरखपुर जंक्शन का नवनिर्माण कार्य शुरू हो गया है। फर्स्ट क्लास गेट और एस्केलेटर के बीच 'साउथ-वेस्ट बिल्डिंग' का निर्माण कार्य चल रहा है। इस बिल्डिंग में स्टेशन के अफसर और स्टेशन प्रबंधक आदि बैठेंगे। इस बिल्डिंग से ही ट्रेनों का संचालन और मानीटरिंग होगी। उत्तरी गेट (प्लेटफार्म नंबर नौ) पर 'नार्थ ईस्ट बिल्डिंग' के नाम से नया भवन बनेगा। इस बिल्डिंग में अधिकारियों के कार्यालय बनेंगे। रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी थाना बनाने की भी तैयारी है।
साथ ही कामर्शियल उपयोग भी होगा। इसके लिए मैकेनाइज्ड लाउंड्री और यांत्रिक कारखाना की बाउंड्रीवाल तथा आसपास के छोटे कार्यालय आदि तोड़े जाएंगे। न्यू वाशिंग पिट के पास नई मैकेनाइज्ड लाउंड्री तैयार की जा रही है।
तैयार हो रही मल्टीलेवल कार पार्किंग, बनेगा बजट होटल
जंक्शन के मेन गेट के पश्चिम जीआरपी थाना और कुली विश्रामालय को तोड़कर मल्टी लेवल कार पार्किंग और कामर्शियल कांप्लेक्स का निर्माण चल रहा है। जीआरपी थाने के पास नए फुट ओवरब्रिज का निर्माण भी शुरू है। जंक्शन के पूर्व तरफ भी मल्टी कार पार्किंग बनेगी। कार पार्किंग के साथ बजट होटल का निर्माण होगा, जहां यात्री ही नहीं आमजन भी होटल का लाभ उठा सकेंगे।
जंक्शन के पूर्व तरफ रेलवे भर्ती बोर्ड और न्यायालय भवन को छोड़कर सभी क्वार्टर तोड़े जाएंगे। क्वार्टर खाली होने लगे हैं। कुछ क्वार्टर तोड़कर रेलवे का विद्युत सब स्टेशन बनाया जा रहा है। पूर्वी छोर से मेन गेट तक ग्रीन फील्ड तैयार किया जाएगा। पुनर्विकास के बाद जंक्शन पर ही बजट होटल, कामर्शियल कांप्लेक्स और रेस्तरां की सुविधा मिल जाएगी। यात्री मल्टीप्लेक्स में मूवी का आनंद उठा सकेंगे। परिसर में ही मेट्रो ट्रेन की सुविधा मिल जाएगी। रेलवे और बस स्टेशन को जोड़ने के लिए हैंगिंग ब्रिज बनाया जाएगा।
