    IndiGo संकट का असर रोडवेज पर भी दिखा, दिल्ली के लिए चलीं 36 बसें

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 09:27 AM (IST)

     गोरखपुर स्टेशन पर भीड़ बढ़ी तो दिल्ली भेज दी गई कानपुर वाली बस। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। इंडिगो संकट का असर रोडवेज (परिवहन निगम) पर भी दिखा है। शनिवार को दिल्ली जाने वाले लोगों की भीड़ अचानक बढ़ी तो बसें कम पड़ गईं। निगम प्रशासन को गोरखपुर स्टेशन समेत गोरखपुर परिक्षेत्र के विभिन्न स्टेशनों से दोगुणा बसें चलानी पड़ी। शाम को भीड़ बढ़ी तो ठूठीबारी-कानपुर बस को गोरखपुर में रोककर दिल्ली के लिए रवाना किया गया।

    गोरखपुर परिक्षेत्र से रोजाना 16 से 18 बसों की जगह 32 से 36 बसें चलाई गईं, जिसमें गोरखपुर स्टेशन से ही चार अतिरिक्त समेत कुल आठ बसें रवाना हुईं। इसमें एक नई एसी जनरथ बस भी चलाई गई। भीड़ बढ़ने पर रविवार को भी अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी।

    परिवहन निगम दिल्ली के लिए अतिरिक्त बस चलाने की व्यवस्था करने में जुट गया है। गोरखपुर डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महेश चन्द्र ने बताया कि शनिवार को दिल्ली जाने वाले यात्रियों की भीड़ अचानक बढ़ गई। यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था करनी पड़ी। बस स्टेशन से चार की जगह आठ बसें चलाई गईं।

    दिल्ली के यात्रियों की मांग को देखते हुए अब गोरखपुर स्टेशन से प्रत्येक दिन दोपहर बाद तीन बजे से एसी जनरथ बस चलाई जाएगी। जो 12 घंटे में दिल्ली पहुंचा देगी। दरअसल, अचानक फ्लाइटें रद हो जाने के बाद दिल्ली जाने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है।

    नौकरी पेशा और व्यवसायी दिल्ली जाने के लिए परेशान हैं। लोग ट्रेनों की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन वहां भी निराशा ही हाथ लग रही। लोग किसी तरह दिल्ली पहुंचना चाह रहे हैं। रविवार को जाने वाली क्लोन स्पेशल भी भर गई है। यद्यपि, सोमवार को दिल्ली जाने वाली क्लोन स्पेशल ट्रेन अभी भी खाली है।