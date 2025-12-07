Language
    Indian Railways News: बुकिंग शुरू होते ही आज दिल्ली जाने वाली क्लोन फुल, कल वाली खाली

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 07:05 AM (IST)

    गोरखपुर से दिल्ली-मुंबई जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ है। इंडिगो संकट के चलते क्लोन स्पेशल ट्रेनें भी फुल हो गई हैं। यात्रियों को कंफर्म टिकट नहीं म ...और पढ़ें

     आज मुंबई जाने वाली क्लोन के एसी थर्ड में 120, स्लीपर में 125 व एसी टू में 51 वेटिंग। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। 'ऑन डिमांड ट्रेन' चलने के बाद भी दिल्ली व मुंबई जाने वाली ट्रेनों के टिकटों की वेटिंग कम नहीं हो रही। इंडिगो संकट को देखते हुए गोरखपुर से दिल्ली व मुंबई के लिए चलाई गई क्लोन स्पेशल ट्रेन टिकटों की बुकिंग शुरू होते ही फुल हो गई।

    रविवार को चलने वाली 05591 नंबर की क्लोन एक्सप्रेस में 29 नंबर वेटिंग है। हालांकि, सोमवार को आनंदविहार जाने वाली क्लोन पूरी तरह खाली है। इस ट्रेन में 562 बर्थ उपलब्ध हैं। 05587 गोरखपुर-एलटीटी के एसी थर्ड में 120, स्लीपर में 125 व एसी टू में 51 नंबर वेटिंग है। शनिवार को रेलवे स्टेशन पर भीड़ उमड़ पड़ी थी।

    दरअसल, इंडिगो की फ्लाइटें अचानक रद हो जाने के बाद यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। लोग ट्रेनों की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन प्रमुख ट्रेनें पहले से फुल हैं। लग्न में किसी भी ट्रेन का कन्फर्म टिकट नहीं मिल रहा। टिकट के लिए मारामारी मची है। सोमवार को चलने वाली 12555 गोरखपुर-नई दिल्ली-बठिंडा गोरखधाम एक्सप्रेस के एसी थर्ड में अभी भी 250 वेटिंग है।

    एसी फर्स्ट, एसी टू और स्लीपर में 14 दिसंबर तक नो रूम (टिकटों की बिक्री बंद) की स्थिति है। 22537 नंबर की कुशीनगर एक्सप्रेस में आठ दिसंबर को एसी थर्ड में भी करीब 250 वेटिंग है। अन्य श्रेणियों में नो रूम है। यात्रियों की मुश्किलों को देखते हुए रेलवे ने विकल्प के रूप में क्लोन ट्रेनें चलाई तो वह भी भर गईं।

    पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के बताते हैं कि आनंदविहार जाने वाले यात्री आठ दिसंबर को 05591 नंबर की क्लोन एक्सप्रेस में कन्फर्म टिकट लेकर अपनी यात्रा को सुगम बना सकते हैं। इस ट्रेन के एसी थर्ड में पर्याप्त बर्थें खाली हैं। इस ट्रेन में एसी थर्ड के 20 कोच लगाए गए हैं।

    यह ट्रेन गोरखपुर से शाम 06:00 बजे रवाना होगी। गोंडा, सीतापुर, बरेली और गाजियाबाद होते हुए दूसरे दिन सुबह 07:30 बजे आनंदविहार पहुंच जाएगी। यात्रियों की भीड़ बढ़ने पर और अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएंगी। इस वर्ष त्योहारों में रिकार्ड संख्या में स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं।

    जनरल कोचों में पैर रखने की जगह नहीं, धक्कामुक्की
    कन्फर्म व वेटिंग आरक्षित टिकट नहीं मिलने पर दिल्ली जाने वाले अधिकतर यात्री जनरल टिकटों की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन वहां भी धक्कामुक्की करनी पड़ रही। जनरल टिकट लेने के लिए काउंटरों पर लंबी लाइन लगानी पड़ रही। किसी तरह जनरल टिकट मिल गया तो कोच में चढ़ने के लिए लाइन लगानी पड़ रही।

    शनिवार को रेलवे स्टेशन पर जनरल टिकट के लिए यात्रियों को धक्कामुक्की करनी पड़ी। दोपहर तीन बजे के आसपास काउंटरों के सामने खड़े लोगों का ठंड में भी पसीना छूट रहा था। महिला, बुजुर्ग और बच्चे परेशान थे। अब तो यह रोज की परेशानी हो गई है। गोरखधाम में सीट के लिए प्लेटफार्म नंबर नौ पर लंबी लाइन लगी थी। घंटों लाइन लगाने के बाद भी सभी यात्रियों को सीट नहीं मिल पाई। जनरल बोगियों में पैर रखने की जगह नहीं बच थी।

    लोग गैलरी और गेट पर खड़े होकर रवाना हुए। दिल्ली जाने वाले पूर्वांचल (गोरखपुर व बस्ती मंडल) ही नहीं बिहार व नेपाल के लोग भी परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि गोरखपुर से दिल्ली के लिए और कोई ट्रेन नहीं है। बिहार के विभिन्न स्टेशनों से दिल्ली रूट पर ट्रेनें चल रही हैं। लेकिन वैशाली, बिहार संपर्क क्रांति, सत्याग्रह और सप्तक्रांति आदि प्रमुख ट्रेनें पहले से ही फुल होकर गोरखपुर पहुंच रही हैं। इन ट्रेनों के जनरल कोचों में प्रवेश करना पहाड़ चढ़ने जैसा है। टिकट नहीं मिलने पर लोग दो गुणा अधिक किराया देकर प्राइवेट बसों से अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं।

    साढ़े तीन घंटे देर से गोरखपुर पहुंची गोरखधाम
    गोरखधाम और एलटीटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का विलंबन जारी है। शनिवार को भी दोनों ट्रेनें विलंबित हुईं। 12556 गोरखधाम तीन घंटे की देरी से गोरखपुर पहुंची। 20104 नंबर की गोरखपुर-एलटीटी एक्सप्रेस भी दो घंटे लेट से चली। 12566 बिहार संपर्क क्रांति, 19038 अवध, 15204 लखनऊ- बरौनी, 15454 एक्सप्रेस और लखनऊ-गोरखपुर इंटरसिटी एक से दो घंटे विलंब से चलीं। यात्री परेशान रहे।