Indian Railways News: अब सफर में एसी के यात्रियों को कवर के साथ मिलेगा कंबल, आरंभ हुआ पायलट प्रोजेक्ट

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। अब सफर में वातानुकूलित (एसी) के सभी यात्रियों को कवर के साथ कंबल मिलेगा। एसी फर्स्ट के यात्रियों को पहले से ही कवर मिलता आ रहा है, अब एसी टू और थर्ड क्लास में यात्रा करने वाले सभी ट्रेन के यात्रियों को भी कवर के साथ ही कंबल मिलेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा भी कर दी है।

पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि जयपुर से चलने वाली एक ट्रेन में पायलट प्रोजेक्ट के तहत यात्रियों को कवर के साथ कंबल दिया जा रहा है। प्रयोग सफल रहा तो आने वाले दिनों में इस व्यवस्था को भारतीय रेलवे स्तर पर लागू किया जाएगा। यात्रा के दौरान बिना कवर के कंबल को लेकर यात्रियों के मन में संशय रहता है, वह संशय भी जल्द दूर कर दिया जाएगा।

भारतीय रेलवे स्तर पर एसी कोचों के सभी यात्रियों को बेडरोल का पैकेट (कंबल, चादर, तौलिया, तकिया, तकिया का कवर आदि) दिया जाता है। एसी फर्स्ट के यात्रियों के लिए कंबल में लगाने के लिए कवर भी होता है, लेकिन एसी टू और थर्ड के यात्रियों को कवर नहीं मिलता है। एसी फर्स्ट के यात्री सफर में आराम से सो लेते हैं, लेकिन एसी टू व थर्ड के यात्री कंबल की साफ-सफाई को लेकर परेशान रहते हैं।